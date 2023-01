Os números da Fórmula E 2014-2022 | AutoSport

Prestes a começar a nona temporada do campeonato FIA de Fórmula E, recordamos os números mais importantes da história da competição. Alguns recordes poderão ser batidos, outros nem por isso. Faremos novamente as contas no próximo ano.

Campeões da Fórmula E Jean-Éric Vergne é ainda o único repetente

Jean-Éric Vergne foi o único piloto a conseguir conquistar o título por mais de uma vez, provando o quão disputada é a Fórmula E. Portugal tem já um campeão na disciplina, depois da conquista do título de António Félix da Costa na 6ª época (2019-2020) e foi o piloto que garantiu uma maior diferença para o vice-campeão (71 pontos). O português é um dos pilotos que compete na disciplina desde o ano de estreia.

Época Piloto Equipa Pole position Vitórias Pódios Voltas + rápidas Pontos Diferença 2º 2014/15 Nelson Piquet Jr. NEXTEV TCR 0 2 5 2 144 1 pt 2015/16 Sébastien Buemi Renault e.dams 3 3 6 5 155 2 pts 2016/17 Lucas di Grassi Abt Schaeffler Audi Sport 3 2 5 7 181 24 pts 2017/18 Jean-Éric Vergne Techeetah 4 4 6 0 198 54 pts 2018/19 Jean-Éric Vergne DS Techeetah 1 3 5 3 136 15 pts 2019/20 António Félix da Costa DS Techeetah 2 3 6 2 158 71 pts 2020/21 Nyck de Vries Mercedes-EQ Formula E Team 1 2 4 2 99 7 pts 2021/22 Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ Formula E Team 2 1 8 0 213 33 pts

Vitórias em corridas 13 triunfos para Sébastien Buemi e Lucas di Grassi

Sébastien Buemi e Lucas di Grassi são os pilotos com mais vitórias em corridas da Fórmula E. Buemi foi um dos primeiros campeões da disciplina, mas não subiu ao lugar mais alto do pódio nas últimas duas épocas, enquanto o piloto brasileiro conquistou a vitória em Londres na temporada passada.

O campeão do mundo da época passada, Stoffel Vandoorne tem três vitórias no seu histórico.



Piloto Corridas Vitórias 1 Sébastien Buemi 98 13 1 Lucas di Grassi 100 13 3 Sam Bird 98 11 4 Jean-Éric Vergne 98 10 5 António Félix da Costa 96 7 6 Edoardo Mortara 64 6 6 Mitch Evans 79 6 8 Nyck de Vries 42 4 9 Felix Rosenqvist 25 3 9 Jake Dennis 31 3 9 Nico Prost 45 3 9 Maximilian Günther 52 3 9 Stoffel Vandoorne 56 3 9 Jérôme d’Ambrosio 69 3

Buemi lidera melhor registo de vitórias por época

No ano seguinte à conquista do título por parte de Sébastien Buemi, o piloto suíço terminou atrás de Lucas di Grassi, tendo vencido 6 das 12 corridas realizadas em 2016-2017. Um registo impressionante, melhor que o campeão desse ano, que apenas venceu 2 provas.

Piloto Época Vitórias Corridas Sébastien Buemi 2016/17 6 12 Jean-Éric Vergne 2017/18 4 12 Mitch Evans 2021/22 4 16 Edoardo Mortara 2021/22 4 16 Lucas di Grassi 2015/16 3 10 Sébastien Buemi 2015/16 3 10 Sébastien Buemi 2014/15 3 11 António Félix da Costa 2019/20 3 11 Jean-Éric Vergne 2018/19 3 13

39 pódios conquistados por Lucas di Grassi

Será difícil bater o recorde (mais um) de pódios conquistados por Lucas di Grassi nesta nova época. Tudo pode acontecer, mas com uma diferença de 9 pódios para o segundo piloto com melhor registo (Jean-Éric Vergne), o piloto brasileiro deve permanecer na liderança da tabela durante algum tempo.

Di Grassi voltou a somar mais 4 pódios na época passada e é sempre um piloto a ter em conta. Por seu turno, Vergne ultrapassou o registo de Sébastien Buemi e passa a constar no segundo lugar desta tabela de recordes.



Piloto Corridas Pódios 1 Lucas di Grassi 100 39 2 Jean-Éric Vergne 98 30 3 Sébastien Buemi 98 29 4 Sam Bird 98 22 5 Mitch Evans 79 18 6 António Félix da Costa 98 16 7 Stoffel Vandoorne 56 15 8 Robin Frijns 77 13 8 Edoardo Mortara 64 13 10 Daniel Abt 69 10

Mais pontos conquistados na Fórmula E Pode não ser o piloto com mais títulos da competição, nem com mais vitórias em corridas, mas sem dúvida que Lucas di Grassi é um dos mais influentes pilotos da disciplina. É o homem que mais pontos conquistou na Fórmula E com um registo impressionantes de 1009 pontos em 100 corridas.