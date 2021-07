OPINIÃO: Manobra legal, ilegalmente executada… | AutoSport

Parece que há alguns conjuntos de pessoas que representam marcas (eu não quero acreditar que os responsáveis dessas marcas se revejam naquela chico-espertice) que acham que o facto de existirem áreas cinzentas nos regulamentos, e deve ser quase em todos, lhes dá o direito de fazer o que a Audi Sport ABT Schaeffler fez na Fórmula E em Londres. que, refira-se, não foi ilegal. Chamemos-lhe, talvez, imoral.

Mas é muito mau ver um pessoa como Allan McNish a defender com unhas e dentes a atitude, que permitiu a Di Grassi passar de nono para primeiro durante um período de Safety Car, reforçando que não houve ilegalidade.

Será esta a mesma Audi que despediu Daniel Abt por ter tido uma conduta não profissional numa corrida de simuladores? No comunicado da Audi lia-se: “Integridade, transparência e conformidade consistente com as regras aplicáveis são prioridades máximas para a Audi”.

Recorde-se que há precedente de coisas deste tipo, quando dois Mahindra ganharam sete lugares e passaram o Mercedes do homem da pole, Stoffel Vandoorne em Berlim na época passada, ao dirigirem-se para as boxes durante um período de ‘Full Course Yellow’. A FIA fechou essa lacuna, mas a alteração às regras só se aplicou às referidas condições de FCY e não transitaram para o Safety Car, pelo que di Grassi estava livre para ir para as boxes desde que parasse na sua boxes, de acordo com os regulamentos desportivos.

Mas, por fim, escreveu-se direito por linhas tortas, e Lucas di Grassi foi desclassificado, por um ‘detalhe’, mas isso foi somente justiça poética. Tal como o ‘gajo’ que ‘fura’ uma fila de carros de um quilómetro ou mais, para se meter à frente de todos (desde que não pise traços contínuos também não está a fazer nada de ilegal, só porque tem a mania que é mais esperto que o outros todos, não é, é simplesmente mal educado, mal formado, e outros ‘mal’ que sirvam para a questão. Esta gente não percebe que perdem bem mais do que o que ganham?

Alegar, como fez McNish, que a Audi não fez nada de mal em Londres, argumentando que não há nada no regulamento que impeça os pilotos de passar pelo pitlane durante um período de SC é moralmente errado, e quem não perceber isso está a mais nas corridas. Não pode valer tudo. Dou de barato o que fez Andre Lotterer a Félix da Costa, porque os pilotos são ‘bichos’ competitivos, e perder nem ao berlinde, mas a idade e experiência deviam dar outra bagagem a McNish. A boa imagem que tinha dele, morreu aqui. Não pode valer tudo no desporto, aproveitar zonas cinzentas do regulamento? Há casos, que tudo bem, houve alguém mais atento, mas ir atrás do Safety Car, entrar pela zona cinzenta e sair à frente de toda a gente é imoral. Ainda bem que o Lucas di Grassi estava com demasiada pressa…