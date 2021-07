Opinião: A “esperteza” da Audi não descredibiliza a Fórmula E… mas outras coisas sim | AutoSport

Em Londres, a Audi fez uma jogada arriscada, que poderia ter dado certo, quando Lucas Di Grassi entrou na via das boxes para ganhar terreno. Uma jogada brilhante para uns, antidesportiva para outros, mas que vai obrigar a FIA a rever as regras.

A Fórmula E continua a crescer e a sua popularidade vai aumentando, mas não podemos deixar de notar na caixa de comentários, que muitos olham de lado para esta competição que consideram demasiado artificial e por vezes até algo amadora e este episódio da Audi poderá aumentar ainda mais essa opinião negativa.

Perto do fim do período de Safety Car provocado pelo incidente entre António Félix da Costa e André Lotterer, Lucas di Grassi, que estava em oitavo, entrou na via das boxes o que surpreendeu a todos, mais ainda quando surgiu na frente do pelotão, pouco depois. O ritmo do Safety Car em pista era muito lento e a Audi percebeu que passando pela via das boxes era mais rápido. O único senão é que o carro tinha de se imobilizar completamente. Di Grassi entrou, parou e saiu na frente do pelotão, mas segundo os sensores da FIA o carro nunca chegou a estar completamente imobilizado, tornando a manobra ilegal. Ora a Audi estava convicta que tinha a razão do seu lado e Di Grassi não cumpriu a penalização imposta pelos comissários, cruzando a linha de meta em primeiro lugar, pouco depois de ter aparecido a mensagem que atribuiu uma bandeira preta ao piloto brasileiro, o que corresponde a uma desclassificação.

Muitos viram isto como mais um sinal que esta competição é uma farsa e que é mal gerida mas, pessoalmente, não vejo isto como algo que descredibiliza a competição. A Fórmula E tem um conjunto de regras que foram definidas pelos responsáveis da competição e da FIA. Essas regras são entregues às equipas que olham para elas e tentam encontrar zonas onde podem ganhar vantagem. A Audi encontrou uma zona do regulamento onde podia ganhar vantagem e jogou esse trunfo em Londres, um circuito que o permitia fazer. A prontidão com que a ideia foi aplicada revela que a Audi já tinha este “truque” na manga há algum tempo e estava à espera de o usar no momento certo.

Se esta interpretação foi permitida foi porque as regras da competição foram feitas sem contar com isso e como tal vão ser revistas. É algo que acontece frequentemente no desporto motorizado e como tal não belisca a legitimidade do campeonato. Outras coisas sim. As cenas que vimos em Valência sim foram um triste espetáculo, assim como a bandeira preta mostrada a Di Grassi para depois aparecer classificado. Se a bandeira preta ainda significar desclassificação, não faz sentido que o brasileiro tenha apenas sido castigado com um Drive Through. A Audi tinha a convicção que não tinha errado e com isso cometeu outra ilegalidade que foi manter o piloto em pista, desrespeitando a ordem dos comissários. Estando em falta no primeiro caso, também está no segundo e deveria ter sofrido as consequências disso. Estas pequenas confusões que vão surgindo regularmente não beneficiam o espetáculo.

Sabemos que a Fórmula E pretende ser diferente e basta olhar para o formato da qualificação para entender isso. Mas o campeonato deixou de ser uma novidade que tenta conquistar fãs. É uma competição estabelecida com pilotos e marcas de topo e os fãs do desporto motorizado querem ver um espetáculo interessante, mas que ao mesmo tempo não seja demasiado artificial. Na Fórmula E vemos por vezes comportamentos e decisões que parecem apenas promover discussão e não o bom espetáculo. E se Fórmula E quer ser um campeonato do mundo, tem de ter padrões que o justifiquem e que são claros noutros campeonatos do mesmo calibre.

Não podemos negar que é interessante ver 10 candidatos ao título para a última jornada, mas desses dez, quantos são verdadeiramente merecedores de estar nessa posição? Se o desporto automóvel deve ser uma meritocracia, no caso da Fórmula E vermos pilotos que deveriam estar na frente largar do fim do pelotão apenas porque o formato leva a isso, começa a ter um sabor cada vez mais amargo, independentemente de termos ou não um português nas contas do título.

Quanto a esperteza da Audi… cada um terá a sua opinião. Muitos defendem que foi um golpe de génio, outros torcem o nariz à falta de fair play da equipa. Pessoalmente estou dividido. Sou um apreciador do jogo do “gato e do rato” entre as equipas e os legisladores, com as equipas a tentarem encontrar vantagem onde outros não a viram. Prefiro ver esse jogo no plano técnico, mas é também interessante quanto passa para o plano desportivo. Mas por outro não consigo deixar de ter a sensação de que o que a Audi fez não é certo. E se por um lado defendo que as equipas devem explorar todas as possibilidades para terem vantagem, continuo a questionar-me se o que a Audi fez não está já para lá disso, sem chegar a uma conclusão clara.

O que mantenho é que não é este episódio que tira prestígio à competição, mas entendo que possa ser a gota de água que foi enchendo com outros pormenores que sim retiram alguma beleza e pureza ao espetáculo.

Por fim fica um pequeno desafio ao leitor. O que acha da “manobra” da Audi? Uma jogada inteligente, ou uma falta de respeito pelo espírito desportivo e pelos adversários?

