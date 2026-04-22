Opel apresenta o GSE 27FE e entra na nova era da Fórmula E

A Opel revelou hoje, no Circuito Paul Ricard, em Le Castellet, no sul de França, o protótipo do seu monolugar para o Campeonato do Mundo ABB FIA de Fórmula E na geração “GEN4” — o Opel GSE 27FE. A piloto alemã Sophia Flörsch, de 25 anos, foi a primeira a conduzir o carro em pista, marcando o arranque oficial do programa de testes que se estende até ao início da próxima temporada.

O design definitivo do monolugar será revelado em outubro, no Salão Automóvel de Paris de 2026.

Mais de 800 cv e recuperação até 700 kW

O GSE 27FE chega com especificações técnicas de referência para a nova geração da Fórmula E: tração integral permanente, potência superior a 800 cv e capacidade de recuperação de energia até 700 kW. Jörg Schrott, diretor da Team Opel GSE de Fórmula E, sublinhou o alcance estratégico do projeto: “O Opel GSE 27FE é um acelerador tecnológico estratégico para o nosso desenvolvimento na produção em série e, em particular, nos modelos de desempenho GSE.”

O programa de testes terá início em maio, com um plano previsto de cerca de 15 dias em vários circuitos europeus antes do arranque da temporada. Schrott explicou que a equipa alternará entre banco de ensaios e pista, depois de muitas horas já realizadas em condições laboratoriais.

Flörsch: “Parece o futuro do desporto motorizado”

Sophia Flörsch, envolvida no desenvolvimento desde o início do projeto — incluindo sessões de simulador em Munique —, descreveu o momento da primeira volta em Paul Ricard como “indescritível”. “O binário brutal, esta performance completamente nova — parece o futuro do desporto motorizado e estou pronta para ultrapassar os limites”, afirmou a piloto, que continuará a integrar o programa de testes nos próximos meses.

Design “Lightspeed” com raízes na competição

O grafismo do GSE 27FE foi concebido para comunicar velocidade mesmo parado. A carroçaria ostenta o padrão “Lightspeed” com detalhes em amarelo que remetem para o historial da Opel na competição.

Pierre-Olivier Garcia, diretor de Design Global da marca, resumiu a intenção com a fórmula adotada pela equipa: “‘OMG! num piscar de olhos’ descreve na perfeição esta intenção: efeito imediato, presença máxima e a energia concentrada das corridas elétricas do presente.”

O Opel Compass mantém lugar de destaque na frente do carro, e a linguagem visual GSE — introduzida em 2025 com o Mokka GSE Rally — evolui aqui para um universo de alta tecnologia orientado para a Fórmula E.

GSE como plataforma de toda a gama elétrica

Em Le Castellet, a Opel apresentou também o Mokka GSE, o protótipo do novo Corsa GSE, o Manta GSE e o Mokka GSE Rally a circular em conjunto, numa demonstração da coerência entre competição e gama de produção. Rebecca Reinermann, vice-presidente de Marketing, foi direta quanto ao posicionamento: “A Fórmula E é a série de corridas que mais cresce no mundo — e é exatamente aí que a Opel pertence.”

A marca anunciou a sua entrada oficial na Fórmula E em março de 2026, elegendo o campeonato como plataforma global para os seus modelos elétricos de elevado desempenho sob a sigla GSE — Grand Sport Electric. Depois do Mokka GSE, o Corsa GSE chegará ainda este ano, ampliando uma gama que a marca quer tornar sinónimo de desempenho elétrico acessível.