Oliver Rowland: A carreira do novo campeão do mundo de Fórmula E

Oliver Rowland é um dos nomes mais respeitados e completos do automobilismo britânico na atualidade e adicionou ao seu CV o título mundial de Fórmula E. Um piloto talentoso com uma carreira feita de altos e baixos, mas que chegou ao título mundial, numa época em que, contra todas as expetativas, foi o melhor.

Início e Formação

Nascido em 10 de agosto de 1992, em Barnsley, Inglaterra, Rowland começou no kart aos 7 anos. Desde cedo, destacou-se no cenário britânico, sendo campeão nacional por dois anos consecutivos e vice-campeão em outras ocasiões. Essa base sólida impulsionou a sua rápida transição para os monolugares.

A sua estreia na Fórmula Renault UK em 2010 foi promissora: venceu corridas logo no primeiro ano e, em 2011, tornou-se vice-campeão da categoria principal e campeão da Finals Series. Nesse mesmo ano, conquistou o prestigiado McLaren Autosport BRDC Award, o que lhe rendeu, entre outros benefícios, um teste com um carro de Fórmula 1 da McLaren — reconhecimento dado apenas aos jovens mais promissores do Reino Unido.

Ascensão nas Categorias de Base

Rowland passou a disputar os principais campeonatos de formação da Europa. Foi vice-campeão da Fórmula Renault 2.0 Eurocup em 2013 e 2014, demonstrando regularidade e ritmo de corrida impressionantes.

Em 2015, atingiu o auge nas categorias de base ao conquistar o título da Fórmula Renault 3.5, vencendo 8 das 17 corridas. O domínio evidenciado naquele ano consolidou-o como uma das maiores esperanças britânicas para a Fórmula 1.

Logo em seguida, estreou na GP2 Series (atual Fórmula 2), competindo pela MP Motorsport e depois pela DAMS. Em 2017, terminou o campeonato em 3º lugar, com duas vitórias, enquanto desempenhava também o papel de piloto de testes da Renault F1.

Experiência na Fórmula 1

Entre 2017 e 2018, Rowland integrou os bastidores da Fórmula 1. Além das suas funções com a Renault, foi também piloto de testes da Williams. Participou ativamente de sessões de simulador e testes de pista, acumulando conhecimento técnico que viria a ser crucial para seu futuro na Fórmula E. As portas da F1 nunca se abriram verdadeiramente e o piloto foi obrigado a apontar a outras paragens.

Fórmula E

A estreia de Oliver Rowland na Fórmula E ocorreu em 2015, como substituto pela Mahindra. No entanto, foi em 2018–19, como piloto titular da Nissan e.dams, que começou a mostrar o seu verdadeiro potencial na categoria 100% elétrica. Logo no primeiro ano, conquistou pódios e poles, provando ser competitivo num campeonato cada vez mais equilibrado.

Após passagem pela Mahindra entre 2021 e 2023, interrompida abruptamente, retornou à Nissan em 2024. A segunda fase com a equipa japonesa revelou-se a mais bem-sucedida da sua carreira na Fórmula E. Conquistou quatro vitórias e três pódios nesta temporada, e nas primeiras seis jornadas (nove corridas) apenas por duas vezes não terminou no pódio. As rondas de Jacarta e Xangai reveralam-se mais difíceis, mas a vantagem conquistada na primeira metade foi decisiva para a conquista do título, hoje, em Berlim. Sendo considerado um dos grandes talentos da categoria, Rowland tem agora o título que corrobora a sua capacidade ao volante.