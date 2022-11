O Porsche 99X Electric Gen3 anda em testes, e Félix da Costa: “estou ansioso…” | AutoSport

Os preparativos para a temporada 9 do Mundial de Fórmula E estão em pleno andamento e a equipa TAG Heuer Porsche Formula E, para onde foi António Félix da Costa, para o lado de Pascal Wehrlein, tem estado a testar o novo Porsche 99X Electric, em várias pistas de corridas. Wehrlein mostra-se satisfeito. “O nosso novo carro parece ótimo”, disse o piloto da Porsche, que conquistou a primeira vitória da Porsche na Fórmula E na temporada passada no México.

Ele e o seu novo colega de equipa António Félix da Costa completaram um programa intensivo de testes com o Porsche 99X Electric Gen3 no Circuito de Maiorca, entre outros traçados. O novo monolugar será apresentado na próxima 2ª Feira, no Centro de Experiência da Porsche em Franciacorta, Itália.

Os novos carros Gen3, como o Porsche 99X Electric Gen3, são os monolugares elétricos mais rápidos, leves, poderosos e eficientes alguma vez construídos. Está à porta a terceira geração da Fórmula E: “Há uma sensação de excitação e antecipação no ar rumo à nossa quarta temporada do Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA”, diz Florian Modlinger, Director da Factory Motorsport Formula E. “Os cartões estão a ser reordenados com os novos carros Gen3. Todas as equipas estão ao mesmo nível técnico. Isso é uma garantia de corridas emocionantes e ferozmente disputadas”.

Naturalmente, a equipa tem trabalhado com o novo piloto, António Félix da Costa, que tem estado a testar em vários circuitos desde que se juntou à equipa em meados de agosto: “Estou realmente ansioso por finalmente começar e alcançar o sucesso com esta equipa”.