Nyck de Vries regressa à Fórmula E pela Mahindra | AutoSport

Nyck de Vries será companheiro de equipa de Edoardo Mortara na Mahindra Racing no Campeonato do Mundo de Fórmula E, com um contrato plurianual assinado entre as partes. O piloto neerlandês regressa assim à Fórmula E, competição onde alcançou o título mundial de pilotos da FIA, na aposta da equipa para uma dupla completamente nova em relação à temporada anterior.

De Vries regressa à Fórmula E depois de uma passagem curta pela Fórmula 1, onde foi substituído por Daniel Ricciardo na Scuderia AlphaTauri, depois da Mercedes ter fechado as operações na Fórmula E, equipa onde o neerlandês conquistou o campeonato do mundo de pilotos, na temporada sete da competição de monolugares elétricos.

“É muito emocionante juntar-me a um fabricante automóvel tão importante como a Mahindra e representá-los na Fórmula E”, afirmou de Vries. “Estou particularmente entusiasmado com os planos futuros para a equipa. A base já é forte e a equipa tem todos os argumentos para ser bem sucedida. Acredito que, no futuro, seremos capazes de extrair ainda mais potencial do projeto e da organização e fazer parte desse processo foi muito apelativo para mim”.

Edoardo Mortara é o piloto que completa a nova dupla da Mahindra. Fez a sua estreia na Fórmula E em Hong Kong em 2017, alcançando o pódio com o segundo lugar no seu primeiro fim de semana na disciplina. A primeira vitória alcançou na temporada seguinte e venceu por mais cinco vezes. Mortara competiu na época passada pela Maserati MSG Racing, somando sete pontos.

“Estou extremamente entusiasmado por me juntar à Mahindra Racing”, disse o piloto. “É uma equipa que tenho vindo a analisar há vários anos e que está na Fórmula E desde o início do Campeonato, pelo que tem muita experiência. O que também pude sentir das pessoas aqui é que partilhamos os mesmos valores. Temos um grande projeto pela frente, mas consigo ver muita determinação e motivação em todos os elementos da equipa, e isso é muito importante”.

A contratação da dupla acontece depois de anunciada a rescisão do contrato com Lucas di Grassi, como demos conta antes.