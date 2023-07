Nyck de Vries pode regressar à Fórmula E | AutoSport

Nyck de Vries teve apenas 10 Grandes Prémios para mostrar o que valia para a estrutura da Red Bull e AlphaTauri , depois de ter somado um excelente resultado na prova italiana pela Williams em 2022 (9º lugar da classificação) e conquistado um título mundial na Fórmula E. É na competição de monolugares elétricos da FIA que de Vries pode regressar às pistas, sendo uma das possibilidades para substituir Norman Nato na Nissan.

Segundo a publicação The Race, Nyck de Vries e Oliver Rowland, que após o ePrix do Mónaco deixou, por mútuo acordo, a equipa Mahindra, são os nomes no topo da lista da Nissan Formula E Team para substituir o piloto francês Norman Nato, que entrou na equipa em 2022. A mesma fonte indica que Nato foi informado da intenção da equipa em procurar um substituto para a próxima época, estando também à procura de um lugar no pelotão. Depois de ter perdido o seu posto de piloto principal na AlphaTauri ainda antes do final da primeira metade da temporada de Fórmula 1, Nyck de Vries surge ainda como hipótese para a equipa monegasca Maserati MSG Racing.

O piloto tenta encontrar soluções para o seu futuro nesta competição e ainda no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA, onde também era apontado antes de rumar à F1.