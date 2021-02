Novo ‘Gen 3’ da Fórmula E com mais 40% de potência

Como já noticiámos, a DS Automobiles, primeiro construtor do segmento ‘premium’ a ingressar na Fórmula E em 2015, estendeu o seu compromisso com o Campeonato do Mundo FIA até 2026. O construtor francês irá desenvolver uma nova geração (Gen3) de monolugares para as temporadas de 2022 a 2026.

A partir da temporada de 2022/2023, o novo monolugar de terceira geração (Gen3) será mais leve, mas também mais potente, graças a evoluções significativas que permitir um aumento da potência em 40%, até aos 350 kW na configuração de Qualificação e aos 300 kW na de Corrida.

Aplicado em ambos os eixos, o sistema de recuperação de energia atingirá um máximo de 600 kW, em comparação com os atuais 250 kW.

Em linha com a sua filosofia, a Fórmula E permitirá que cada construtor desenvolva a sua própria unidade de potência e o inerente ‘software’.

Segundo Xavier Mestelan Pinon, Diretor da DS Performance: “Na DS Automobiles, há uma estreita ligação entre os desenvolvimentos na Fórmula E e a eletrificação. Aprendemos muito com o desenvolvimento da primeira geração da Fórmula E e o sucesso tem surgido no final desse percurso, pois conquistamos todos os títulos desde a introdução da‘Gen2’. Com o novo carro, a Fórmula E irá subir mais um degrau da escada em termos de performance, ao mesmo tempo que devemos observar a possibilidade de instituir as recargas super-rápidas.”