Notícia AutoSport: Félix da Costa troca Porsche por Jaguar na Fórmula E (está também confirmado no WEC, num Hypercar!)

AutoSport e E-AUTO anteciparam-no em primeira-mão, em abril, por ocasião do e-Prix, e noticiaram-no outra vez, também em exclusivo, em julho, durante a final da Época 11 do Mundial de Fórmula E.

António Félix da Costa, depois de três anos na Porsche, já está desvinculado da equipa alemã e assinou acordo plurianual com a Jaguar, formação em que substitui Nick Cassidy, o neozelandês contratado para a Citroën Racing, a sucessora da Maserati nas grelhas de partida do campeonato de monolugares elétricos na próxima temporada, que tem arranque programado para 6 de dezembro, em São Paulo, no Brasil.

E a contratação de António Félix da Costa não é a única novidade que a Jaguar tem para anunciar, oficialmente, nos próximos dias. Como também já escrevemos, Ian James é o sucessor de James Barclay na direção da equipa. O primeiro integrava a McLaren, equipa que abandonou a Fórmula E e entregou a licença ao promotor do campeonato, por não encontrar comprador, enquanto o segundo decidiu aceitar a proposta da McLaren para comandar a estrutura da forma britânica que competirá no Mundial de Resistência (WEC), na categoria Hypercar, a partir de 2027.

Outra certeza, também já antecipada por AutoSport (e E-AUTO…): no próximo ano, António Félix de Costa de regresso a tempo inteiro ao WEC, e com equipa de ponta e igualmente com contrato plurianual no bolso, o que significa que o português de 34 anos passa a contar com programa desportivo muito preenchido. Especulou-se sobre as possibilidades Alpine e Jota (Cadillac), mas a primeira, sabemos, ganhou a corrida à contratação de piloto com vitórias (e títulos) no currículo – campeão de LMP2 em 2022, também o ano em que ganhou a categoria na corrida de referência do campeonato (24 Horas de Le Mans). Neste caso, anúncio apenas em data mais próxima do final da temporada, a 8 de novembro, no Bahrain.

Na Fórmula E, António prepara-se para iniciar a 12.ª época e representar a quinta equipa – antes da Jaguar, passou por Team Aguri, BMW i Andretti, DS Techeetah e Porsche. Em 11 temporadas e 144 ePrix, Félix da Costa conseguiu um título (2019-20), 12 vitórias, 27 pódios, oito “poles” ou quatro voltas mais rápidas. Em 2024-25, quinto no Mundial, atrás de Oliver Rowland (Nissan), Nick Cassidy (Jaguar), Pascal Wehrlein (Porsche) e Taylor Barnard (McLaren). O neozelandês Mitch Evans, futuro companheiro na Jaguar, classificou-se em 13.º

A Jaguar estreou-se no campeonato de monolugares elétricos só na terceira época da competição que ganhou estatuto de Mundial da FIA em 2020-21 e posiciona-se entre as equipas mais bem-sucedidas da categoria, com 125 ePrix, 20 vitórias (14 com Evans), 51 pódios e 12 “poles”. E também ganhou o título de equipas e a Taça de Construtores na Época 10. Falta-lhe, todavia, um Mundial de Pilotos! E Félix da Costa sonha com a conquista do segundo!…

Piloto e equipa(s), contactados por AutoSport e E-AUTO, não confirmam, ainda, as novidades, prometendo-nos declarações para as datas dos anúncios oficiais, que estão para breve.

Por José Caetano