Nick Cassidy brilha na despedida da Jaguar, Porsche garante títulos da Fórmula E

Nick Cassidy encerrou a sua passagem pela Jaguar TCS Racing em grande estilo, conquistando uma dupla vitória no E-Prix de Londres e assegurando o segundo lugar no Campeonato Mundial de Pilotos. Perante uma plateia esgotada no ExCel London, a Porsche coroou a sua temporada com a conquista dos títulos mundiais de Equipas e Construtores, num final de temporada emocionante e repleto de reviravoltas.

Nick Cassidy, que tinha somado apenas um lugar nos pontos nas primeiras seis corridas de 2024/25, encerrou a época com um ‘hat-trick’ de vitórias, culminando nesta prova com um triunfo de ‘fio a pavio’.

Esta vitória marcou a quinta em seis corridas para a Jaguar TCS Racing, precisamente no fim de semana em que Cassidy e o seu sempre presente Diretor de Equipa, James Barclay, se despedem da formação.

Recorde-se que Barclay supervisionou o regresso da marca ao desporto motorizado e todas as 127 corridas de Fórmula E até à data.

Cassidy cruzou a linha de meta 13,5 segundos à frente de Nyck de Vries, da Mahindra Racing, registando a segunda maior margem de uma vitória na história da Fórmula E.

Apenas António Félix da Costa tinha conseguido três vitórias consecutivas anteriormente. Mais um segundo lugar para de Vries ajudou a Mahindra a garantir a sua melhor classificação de equipas desde 2017/18, ao terminar em quarto.

Luta pelos títulos e o desfecho da Porsche

A luta pelos títulos de Equipas e Construtores era intensa, com a Nissan a necessitar de terminar com ambos os carros nos quatro primeiros para ter uma hipótese de superar a Porsche. Contudo, tal não se concretizou.

O campeão Oliver Rowland, que procurava liderar a investida, viu a sua corrida e a do piloto da Andretti, Nico Müller, terminarem abruptamente na volta 16, após um contacto.

Ainda assim, Rowland esteve presente para ser coroado Campeão Mundial de Pilotos, após ter conquistado esse direito em Berlim.

Este desfecho significou que a Porsche garantiu os seus primeiros títulos mundiais de Equipas e Construtores, com a Jaguar TCS Racing a superar também a Nissan, assegurando o segundo lugar em ambas as classificações na última corrida.

Filme da Corrida: momentos cruciais

A corrida começou com Cassidy a cortar a pista, assumindo a liderança à frente de Guenther, Evans, de Vries, Wehrlein e Ticktum, sem incidentes na partida do ExCel – isto até Edoardo Mortara se ver fora da corrida, perdendo potência de uma promissora oitava posição na grelha.

Na volta 3, no último setor, Mitch Evans fez uma manobra por fora sobre Guenther para assumir o segundo lugar, garantindo uma dobradinha provisória para a Jaguar.

Guenther foi subsequentemente ultrapassado na Curva 16 na volta seguinte, com de Vries e Wehrlein a superarem o piloto da DS. Rowland seguiu pelo Setor 1, alcançando o quinto lugar à frente do alemão – uma manobra vigorosa, mas justa, por parte do campeão.

Wehrlein e Rowland foram os primeiros dos seis líderes a ativar o seu modo de ataque obrigatório de 50kW, com tração às quatro rodas – o que relegou o piloto da Porsche para sétimo, enquanto Rowland manteve o quarto lugar antes de subir para terceiro na linha de partida/chegada na volta 9.

Na volta 10, Rowland tentou uma ultrapassagem por fora, a de Vries, no ressalto na parte de trás do circuito. O segundo lugar era o objetivo, mas o contacto danificou o carro de Rowland após uma defesa tenaz de de Vries. O campeão conseguiu, no entanto, passar algumas curvas depois, mas não ileso.

Na volta 12, de Vries ativou o modo de ataque, permitindo que Evans subisse para terceiro, enquanto o seu colega de equipa da Jaguar e líder da corrida, Cassidy, construía uma margem de três segundos para Rowland, que estava entre os dois. Cassidy liderava Rowland, Evans, de Vries, Wehrlein, Guenther, Müller, Dennis, Vergne e Bird na volta 13 – antes de Nyck de Vries ultrapassar Evans na chicane em modo de ataque, alcançando o terceiro lugar.

O campeão da 7.ª temporada passou então Rowland na Curva 1 na volta 14 – apesar dos melhores esforços de defesa de Rowland, que estava crucialmente com menos 50kW, sem modo de ataque, contra o piloto da Mahindra.

Nico Müller fez progressos – ultrapassando Evans para o quarto lugar em modo de ataque, subindo da 14.ª posição na grelha. No entanto, na Curva 1, na volta 16, o seu progresso, e o de Rowland, chegaria a um fim abrupto quando os dois colidiram. Rowland ficou na parede da Curva 2 e fora da corrida, enquanto Müller sofreu danos que terminaram a sua corrida – ambos forçando a entrada do Safety Car. Isso provou ser crucial para a batalha de Equipas e Construtores – entregando praticamente os troféus à Porsche.

A corrida recomeçou na volta 20, com Cassidy a liderar Evans, de Vries, Wehrlein, Guenther, Dennis, Buemi, Frijns, Bird e Vergne – no entanto, Evans tinha uma penalização de cinco segundos aplicada por excesso de velocidade sob condições de Full Course Yellow no início. Um ‘hat-trick’ de vitórias parecia certo para Cassidy, com uma vantagem de 1,5 segundos em pista sobre o seu colega de equipa, e com três por cento de energia utilizável no seu bolso – permitindo-lhe forçar nas últimas seis voltas da 11.ª temporada. A partir daí, conseguiu construir uma impressionante margem de 13,5 segundos para terminar à frente de de Vries, após a penalização de cinco segundos de Evans.

Sebastien Buemi (Envision Racing) seguiu o seu pódio em Jacarta com um terceiro lugar em Londres – subindo da 19.ª posição na grelha. Jake Dennis (Andretti) terminou em quarto, com Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) a seguir em quinto – uma penalização de cinco segundos por excesso de velocidade sob condições de Full Course Yellow custou-lhe o segundo lugar que havia assegurado em pista.

Classificações Online – CLIQUE AQUI