Mundial de Fórmula E com aumento de 125% nas audiências | AutoSport

O Mundial de Fórmula E teve um aumento de 125% nas audiências de corridas ao vivo, na TV, em mercados chave, incluindo o Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Brasil, numa comparação face a toda a época anterior, mantendo-se desta forma um crescimento contínuo de longo prazo.

Desta forma, a Fórmula E acelerou o seu crescimento de audiências e a sua posição como um dos desportos de mais rápido crescimento, isto apesar dos contínuos desafios devido à pandemia, a Fórmula E está a desfrutar de uma das suas épocas mais competitivas até aqui, com oito vencedores diferentes nas primeiras nove corridas.

Ajudados por esta acção em pista e por um quadro melhorado de distribuição dos meios de comunicação, os dados iniciais das primeiras sete corridas da campanha mostram audiências cumulativas ao vivo significativamente mais elevadas nos já referidos mercados-chave, mais de 150 milhões de espectadores acumulados sintonizaram-se para assistir à cobertura das corridas de abertura da primeira temporada do Mundial de Fórmula E.

No próximo fim de semana a Fórmula E regressa a Nova Iorque para as rondas 10 e 11.