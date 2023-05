Mónaco, Fórmula E: Jake Hughes ‘herda’ pole position | AutoSport

Jake Hughes vai arrancar da primeira posição da grelha de partida para o E-Prix do Mónaco de Fórmula E, após Sacha Fenestraz ter sido penalizado por exceder o limite máximo de potência durante a sua volta no duelo final da sessão de qualificação. Assim, e apesar de Hughes ter visto o seu tempo por volta apagado ainda durante a final, após ter perdido o controlo do monolugar e ter seguido em frente na chicane, o piloto da McLaren arrancará da pole position. Esta é uma situação confusa, visto que alguns pilotos estariam sob investigação por infrações técnicas durante a qualificação, mas apenas Sacha Fenestraz foi penalizado.

A corrida tem início às 14h03.

Foto: Sam Bloxham/Fórmula E