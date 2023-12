MOMENTOS DO ANO: Primeira vitória de António Félix da Costa com a Porsche na Fórmula E | AutoSport

António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) fez tocar A Portuguesa na África do Sul, no final da corrida do E-Prix da Cidade do Cabo. A primeira vitória do piloto luso com a nova equipa no Campeonato do Mundo de Fórmula E foi abrilhantada com uma espetacular ultrapassagem de Félix da Costa ao seu antigo companheiro de equipa Jean-Éric Vergne.

António Félix da Costa alcançou a liderança definitivamente na corrida do E-Prix da Cidade do Cabo com uma fantástica manobra de ultrapassagem a Jean-Éric Verge. Houve respeito entre os dois antigos companheiros de equipa, mas o piloto luso foi com tudo para a manobra a um dos pilotos mais difíceis de ultrapassar do pelotão do campeonato do Mundo de Fórmula E.

A partir desse momento, Jean-Éric Vergne foi incapaz de esboçar uma resposta ao luso, que regressou às vitórias. Depois do pódio que tinha alcançado na Índia, o português alcançou a primeira vitória no com a Porsche. Nick Cassidy (Envision Racing) fechou o pódio depois de também ter uma luta feroz com Sacha Fenestraz (Nissan Formula E Team).