Menú Eurosport para 2021: Le Mans, Fórmula E, WTCR, ERC, Extreme E…

António Félix da Costa arranca este fim de semana para a 7ª temporada do Mundial de Fórmula E, na Arábia Saudita, e logo com uma jornada dupla de corridas noturnas. Como tem sido habitual ao longo dos anos, pode ver as corridas em direto, no Eurosport 2, esta sexta-feira e sábado, a partir das 16:30h, com comentários de Vítor Sousa.

A Discovery garantiu novo acordo para a cobertura da Fórmula E, e por isso todos podemos acompanhar a par e passo António Félix da Costa, que inicia a defesa do título de Fórmula E.

Ambos eventos têm transmissão garantida no Eurosport 2 (Corrida 1 – sexta-feira e Corrida 2 – sábado, a partir das 16:30h). O circuito é bem conhecido por António Félix da Costa que venceu uma corrida lá há dois anos: “Finalmente chegou a hora de voltar a correr. Foi em agosto que me sagrei campeão da Fórmula E, mas a verdade é que a vontade de voltar é muita’, afirmou o piloto português da DS Techeetah na antevisão da corrida.

“Sei que sou o alvo a abater por todos os meus adversários, mas isso, na verdade, motiva-me ainda mais para entrar em pista na máxima força. Será um ano ultra competitivo, todas as equipas trabalharam muito e evoluíram muitos os carros, mas nós também o fizemos e queremos muito manter o nível de 2020’, frisou Félix da Costa.

Em 2021, o Eurosport também será o canal referência de uma ampla variedade de corridas e campeonatos de desportos motorizados, incluindo as 24 Horas de Le Mans, o FIA World Touring Car Cup (WTCR), o FIA European Rally Championship (ERC), o FIM Endurance World Championship (EWC) e o Extreme E, oferecendo algo com que todos possam desfrutar. Já sabe, não perca o arranque de calendário já esta sexta-feira a partir das 16:30h no Eurosport 2 com a corrida em Riade, na Arábia Saudita.