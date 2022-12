Maserati liderou dia de testes da Formula E, Félix da Costa 6º e 3º | AutoSport

Maximiliam Guenther (Maserati MSG Racing) liderou o primeiro dia de testes da Fórmula E que se realizou em Valência, ao ser o mais rápido de manhã e à tarde. Félix da Costa (Porsche) terminou o dia em terceiro, logo atrás do seu colega de equipa na Porsche, Pascal Wehrlein. Bom começo da Porsche, isto na sessão da tarde. De manhã, Félix da Costa foi sexto e Pascal Wehrlein, oitavo.

Na primeira sessão, Jake Hughes (Neom McLaren) e Oliver Rowland (Mahindra Racing) foram segundo e terceiro.

Está dado o tiro de partida da época da Fórmula E com o primeiro dia de testes em Valência. A Maserati começou melhor com Maximilian Gunther a encabeçar as sessões da manhã e da tarde naquela que foi a primeira vez que os novos Gen3 rodam juntos. É ainda muito cedo para começar a tirar conclusões, pois é tudo ainda muito prematuro, mas no final destes tetes já se terá uma ideia mais aproximada da correlação de forças em termos de rapidez, pois só mesmo em corrida – o que verdadeiramente interessa – se tirarão conclusões.

Esta nova geração traz-nos os carros de corrida elétricos mais rápidos, mais leves, mais potentes e mais eficientes alguma vez construídos. Os veículos perderam peso e apresentam uma distância entre eixos mais curta e uma largura mais estreita. Embora a bateria tenha diminuído em tamanho, é mais potente. A proporção de energia de recuperação tem crescido. A aerodinâmica e o design também sofreram modificações. Tudo considerado, os novos veículos são mais ágeis, o que também melhora o desempenho na pista de corrida. O desempenho dos novos veículos Gen3 aumenta de 250 para 350 kW (476 cv) são mais 100 kW que a geração anterior (Gen2). O novo grupo propulsor dianteiro adiciona 250 kW aos 350 kW na traseira, resultando numa recuperação de energia com uma potência até 600 kW – mais do dobro da capacidade regenerativa dos veículos da Gen2.

A nova capacidade de carga de ultra-alta velocidade dos veículos Gen3 deve acrescentar cerca de 600kW de energia durante a corrida.