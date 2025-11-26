Mahindra Racing confirma Fórmula E até e 2030

A Mahindra Racing renovou a sua aposta na Fórmula E, garantindo presença até 2030 e tornando-se o sexto fabricante a validar o salto tecnológico da futura geração GEN4. O anúncio, que marca mais de uma década de percurso desde que a marca indiana se estreou como equipa fundadora, reflete uma ambição reforçada e um plano estratégico para ligar a inovação da pista à mobilidade inteligente em mercados globais.

Mais do que competição: uma plataforma para o futuro

Com Frederic Bertrand na liderança, a Mahindra Racing evoluiu nos últimos 18 meses de outsider para presença regular no pódio, sustentada pelo empenho do Mahindra Group e por uma visão clara: fazer da Fórmula E um laboratório para novos sistemas elétricos, materiais sustentáveis e inteligência artificial aplicada ao automóvel. O compromisso GEN4 não representa apenas continuidade, mas sim uma aposta declarada em acelerar a transição para uma mobilidade limpa, eficiente e de alto desempenho.

GEN4 — elétricos cada vez mais rápidos e inteligentes

A era GEN4, com estreia em 2026/27 (Season 13), promete quebrar barreiras: carros com tração integral permanente, regeneração até 700 kW, potência máxima de 600 kW e novos patamares de segurança. Estas evoluções devolverão à Fórmula E o estatuto de campeonato mais veloz e avançado tecnicamente da sua história, servindo de espelho para veículos elétricos de estrada cada vez mais evoluídos.

Mahindra Racing junta-se a Nissan, Porsche, Jaguar, Lola e Stellantis neste novo capítulo inovador. Para o presidente R. Velusamy, “este caminho Race to Road representa a ligação direta entre a pista e a criação de soluções limpas, inteligentes e de alto desempenho para todos os clientes. Continuar até 2030 demonstra a nossa convicção no papel da Índia na liderança global da mobilidade sustentável.”

Frederic Bertrand sublinha o espírito de grupo e a vontade de fazer história: “Construímos uma equipa notável. Com este compromisso, vamos continuar a crescer e mostrar por que razão a Índia tem potencial para ser protagonista mundial na tecnologia automóvel. A energia do Mahindra Group é inspiradora e, juntos, vamos continuar a ‘gritar elétrico’ nos próximos anos.”