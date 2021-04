Jean Todt: “A Fórmula E merece mais cobertura mediática”

A Fórmula E tem crescido a um ritmo apreciável, olhando à desconfiança de que era alvo no começo. Mas agora estabelecida como campeonato do mundo FIA, a Fórmula E tem futuro nas competições motorizadas. No entanto, Jean Todt acredita a Fórmula E merecia mais cobertura mediática:

“Claramente, a Fórmula E desenvolveu-se muito bem”, disse Todt, citado pelo Motorsport.com. “Mas mesmo assim, precisamos de exercer muita pressão, precisamos de uma cobertura muito forte, precisamos do interesse dos meios de comunicação social, precisamos do interesse dos fãs. É isso que precisamos de construir. Queremos promover a mobilidade elétrica nas cidades e a Fórmula E é uma ótima forma de o conseguir. É muito especial. Temos todos os ingredientes para termos um campeonato muito forte. Precisamos de ter esse campeonato bem divulgado.”

“Por vezes, fico triste. Quando vejo, por exemplo, uma revista ou um jornal especializado e não falam o suficiente sobre isso. Merece muito mais. É isso que precisamos melhorar. As equipas estão lá, os locais estão lá, a especificação do campeonato está lá. Precisamos de informar bem sobre isso. Precisamos de criar interesse. É uma espécie de campeonato de nicho incomparável, por isso temos de nos certificar de que destacamos isso e, honestamente, esse é também o nosso trabalho [na FIA] e [nos meios de comunicação social]”