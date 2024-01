Jean-Éric Vergne ultrapassou os 1000 pontos somados na Fórmula E | AutoSport

O Campeonato do Mundo de Fórmula E de 2024 arrancou ontem, no Autódromo Hermanos Rodriguez, realizando-se o E-Prix da Cidade do México. A temporada 10 do campeonato de monolugares 100% elétricos começou bem para a DS Penske, depois dos dois pilotos terminarem nos lugares pontuáveis, com especial atenção a Jean-Éric Vergne, que ultrapassou a marca simbólica dos 1000 pontos somados na competição.

Na corrida mexicana, Jean-Éric Vergne terminou no sexto posto da classificação e Stoffel Vandoorne na oitava posição. O piloto francês subiu rapidamente para sexto na largada, depois de ter arrancado da décima posição da grelha de partida. Seguindo atrás de Mitch Evans durante a segunda metade da prova, Vergne não conseguiu encontrar uma forma de ultrapassar o seu adversário, mas ao adicionar os oito pontos pelo sexto lugar no final, o único bicampeão na história da disciplina ultrapassou a marca simbólica dos 1000 pontos somados na Fórmula E, desde que esta começou em 2014.

Vencedor da competição em 2018 e 2019, Jean-Éric Vergne, explicou estar “muito satisfeito com o nível de desempenho que mostrámos e foi claramente uma boa melhoria em comparação com o início da época passada. É uma pena que alguns pormenores me tenham impedido de fazer melhor na qualificação, porque tive um ritmo de corrida muito bom. No final da corrida, estava consideravelmente mais rápido do que o Mitch Evans, mas era impossível ultrapassá-lo porque a aderência era muito limitada fora da trajetória de corrida. No entanto, subimos quatro lugares ao utilizar bem a estratégia e os modos de ataque e tínhamos um dos carros mais competitivos em termos de ritmo de corrida. Também é evidente que existe um sentimento muito bom no seio da equipa. Tudo isto é muito positivo e é um bom presságio para o futuro”.

A Fórmula E ruma à Arábia Saudita para a primeira ronda dupla do ano e o francês garante que “o objetivo em Diriyah será fazer melhor na qualificação, mas com o trabalho árduo que está a ser feito na equipa e a dinâmica atual, sinto-me bastante confiante”.

Jean-Éric Vergne está, desta forma, mais perto de Lucas di Grassi no somatório de pontos na Fórmula E, uma vez que o experiente piloto brasileiro não somou qualquer ponto na corrida mexicana, depois de ter sido obrigado a abandonar com problemas de travões no seu monolugar, e se mantém com os 1041 pontos em nove anos do campeonato elétrico. Vergne tem agora 1002 pontos somados, também em nove temporadas.

Foto: Joao Filipe / DPPI