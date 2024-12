Jaguar TCS Racing foi Campeã de Fórmula E

A Jaguar TCS Racing pode ter passado ao lado da glória no campeonato de Pilotos na Temporada 10 da Formula E, mas a equipa britânica fez o suficiente para garantir o troféu de Equipas, graças aos esforços combinados de Nick Cassidy e Mitch Evans.

Em apenas quatro dos 16 E-Prixs nenhum dos pilotos da Jaguar alcançou a tribuna e, em duas ocasiões, ambos o fizeram, com destaque para Evans que liderou uma soberba ‘dobradinha’ no Mónaco. Esse foi um dos quatro triunfos da equipa em 2023/24, com o eventual vice-campeão a vencer de forma semelhante no dia de abertura em Xangai.

Com o terceiro lugar de Cassidy na mesma corrida, o resultado levou a Jaguar a uma vantagem de 76 pontos sobre o seu perseguidor mais próximo na corrida pela coroa, o que significava que já era quase um dado adquirido.

É claro que, numa série tão disputada como a Fórmula E, as coisas raramente são tão simples, e houve vários momentos em que o desafio da Jaguar parecia estar prestes a ‘cair’.

Um fim de semana desastroso para o líder de longa data do campeonato, Cassidy, em Portland, em que o neozelandês perdeu a vitória na primeira corrida, e sofreu um furo devido a um contacto 24 horas mais tarde, permitiu à TAG Heuer Porsche reduzir a desvantagem para 33 pontos, a caminho da dupla final de Londres.

Embora as circunstâncias tenham feito com que ambos os pilotos acabassem por ficar aquém das suas ambições de glória individual na capital britânica, o ritmo do Jaguar I TYPE-6 provou ser suficiente para manter a Porsche à distância, na luta entre as equipas, com uma dobradinha no pódio para Evans a garantir à equipa de Oxfordshire o seu primeiro título de Fórmula E.