Fórmula E México, Félix da Costa: Não foi mau, mas podia ser melhor | AutoSport

Félix da Costa habituou-nos a um nível de excelência, colocando a fasquia sempre bem alta, algo que os grandes pilotos fazem para evidenciar a sua qualidade e para se motivarem. Mas no México as coisas não correram de feição.

Na primeira corrida foi sexto, mas não fosse uma falha na ativação do AM (algo que levanta algumas dúvidas pois alguns pilotos com trajetórias menos ortodoxas conseguiram a ativação) e uma travagem queimada, poderia ter até chegado ao pódio, dando um salto importante nas contas do título:

“Fazer parte do Grupo 1 na Qualificação nunca é fácil, mas conseguimos manter-nos no sexto lugar. No final, alcançámos um resultado decente, ainda que pudéssemos ter feito melhor, não fossem alguns erros da minha parte.” disse o piloto da DS Techeetah, no final do primeiro dia de prova.

No segundo dia, AFC foi novamente bastante prejudicado na sessão de qualificação, por tomar parte no grupo 1. O piloto foi apenas 22º na grelha, o que fazia antever uma corrida difícil. Apesar de tudo, não baixou os braços e iniciou uma boa recuperação nas volta iniciais, mas o pior estava para vir, com uma faixa de publicidade da pista a ficar presa na asa frontal do monolugar do piloto luso, gerando um grande aumento de temperatura de travões do carro do atual campeão da Fórmula E. AFC ainda lutou, mesmo com um carro bastante difícil de conduzir, mas viria a abandonar mais tarde, devido a uma saída de pista:

“Foi um dia para esquecer, hoje nada correu bem, começando pela qualificação e acabando por este acontecimento raro da faixa de publicidade, é daquelas coisas que acontecem uma vez em mil e hoje calhou a mim. De qualquer forma, o 6º lugar da corrida de ontem dá-nos importantes pontos para as contas do campeonato, sou agora 3º a apenas 12 pontos do 1º, portanto tudo em aberto para as seis corridas que faltam. Vão ser finais e vamos trabalhar ao máximo para estarmos fortes na próxima corrida em Nova Iorque e levar esta batalha pelo título até ao final”.

A próxima prova da temporada tem lugar em Nova Iorque, numa dupla jornada, nos dias 10 e 11 de Julho.

Classificação Fórmula E:

1. Edoardo Mortara – 72 pontos

2. Robin Frijns – 62 pontos

3. António Félix da Costa – 60 pontos

4. Rene Rast – 60 pontos

5. Mitch Evans – 60 pontos

6. Nyck de Vries – 59 pontos

7. Stoffel Vandoorne – 54 pontos

8. Jake Dennis – 54 pontos

9. Pascal Werhlein – 54 pontos

10. Jean Eric Vergne – 50 pontos