Fórmula E: Zane Maloney será piloto da ABT Lola

Zane Maloney, que compete na Fórmula 2, assinou oficialmente com a ABT Lola para a próxima temporada de Fórmula E. Será colega de equipa Lucas di Grassi no campeonato elétrico.

A ABT Lola está a embarcar num novo capítulo na Fórmula E, com a Lola como parceiro de motor e transmissão e a Yamaha como parceiro técnico. Maloney, que será o único estreante na grelha da Fórmula E na próxima época, ganhou uma experiência valiosa como piloto de reserva da equipa Andretti de Fórmula E nas duas últimas épocas.

Maloney está ansioso por aprender com o vencedor do campeonato Lucas di Grassi, que é um dos pilotos mais experientes e bem sucedidos da Fórmula E. Manifestou o seu entusiasmo por se juntar à ABT Lola e enfrentar o desafio da Fórmula E, salientando a oportunidade de trabalhar com uma equipa talentosa e um companheiro de equipa competente.

“Estou muito contente por fazer parte da equipa Lola Yamaha ABT e ansioso por este desafio emocionante”, disse Maloney. “Embora já conheça bem o campeonato, este é um capítulo completamente novo para mim, pelo que trabalhar com uma equipa tão experiente e ao lado de um piloto tão bem-sucedido é o próximo passo perfeito. Acompanhei e admirei as batalhas do Lucas nas últimas épocas, incluindo quando ele se tornou campeão. Tenho a certeza de que vou aprender muito com ele e, juntos, vamos fazer avançar tanto nós como o desenvolvimento do carro.”