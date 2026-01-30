Fórmula E: Zak O’Sullivan “rookie” mais rápido em Miami

Por José Caetano

O britânico Zak O’Sullivan, de 20 anos, piloto que compete no Japão, na Super Formula e no Super GT, após passagens pelos Mundiais de Fórmula 2 e Fórmula 3, protagonizou a volta mais rápida ao Autódromo Internacional de Miami, na Florida, EUA, na primeira sessão de testes para “rookies” (estreantes) de 2026 na Fórmula E, com 2,32 km em 55,810 s. Fê-lo apenas com 300 kW ativos no Jaguar I-Type da Envision utilizado no campeonato pelo suíço Sébastien Buemi. O’Sullivan trabalha regularmente com a equipa britânica, apoiando-a, sobretudo, no desenvolvimento em simulador do monolugar elétrico.

Na sessão no circuito norte-americano, que teve 40 minutos de duração, o piloto natural de Londres superiorizou-se a Théo Pourchaire, da Citroën, que cumpriu a volta mais rápida em 55.903 e dispondo de 350 kW no ë-CX. O francês de 22 anos, campeão da Fórmula 2 em 2023, depois de não conseguir a promoção à Fórmula 1, participou nalgumas rondas do IndyCar em 2024 e, o ano passado, prosseguiu a carreira na resistência, no European Le Mans Series (ELMS), como piloto de equipa que compete com licença portuguesa (Algarve Pro Racing). Este ano, promoção ao Mundial (WEC), com a Peugeot, para integrar uma das equipas aos comandos dos 9X8.

Esta tarde, em Miami, entre os 11 pilotos em ação, diversos talentos, de Ayhancan Güven, turco de 28 anos campeão do campeonato alemão de turismos (DTM) em 2025, num Porsche 911 GT3 R da Manthey EMA, a Dennis Hauger, norueguês de 22 anos que venceu o Indy NXT, a categoria de acesso ao IndyCar, no ano passado. Os dois experimentaram os Porsche 9XX Electric da Andretti. No entanto, o terceiro tempo da sessão (55,921 s) foi assinado por Gabriele Mini, italiano de 20 anos que integra a Academia Alpine e representa a MP Motorsport no Mundial de Fórmula 2, num e-FORCE 05 da Nissan.

Pepe Martí, no Porsche 9XX Electric da Cupra KIRO com que compete no Mundial de Fórmula E a tempo inteiro, foi apenas o quarto mais rápido numa sessão que permitiu às equipas o registo de dados importantes sobre o comportamento dos GEN3 Evo no Autódromo Internacional de Miami, circuito que recebe o campeonato de monolugares elétricos pela primeira vez – o ePrix, recorda-se, realiza-se este sábado. O espanhol de 20 anos, por cumprir a temporada de estreia na categoria, foi admitido nesta sessão.

Segue-se, no programa do ePrix de Miami, ronda três da Época 12 do Mundial de Fórmula E, o treino livre 1, com o português António Félix da Costa no I-Type 7 da Jaguar.