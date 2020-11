Fórmula E, Xavier Mestelan Pinon: “Estrearemos o novo DS E-Tense FE21 no E-Prix de Roma”

Xavier Mestelan Pinon é o Diretor da DS Performance, e explicou na apresentação da equipa a razão pela qual vão iniciar a época com o mesmo carro do ano passado, e só em abril, em roma, estrearão o novo, que os pilotos, António Félix da Costa e Jean Eric Vergne já testaram e…gostaram: “Em resultado da crise sanitária que atravessamos, a Fórmula E alterou os seus regulamentos e, em vez de obrigar à homologação de um novo carro antes do início da nova temporada, foi-nos dada a oportunidade de estender a homologação do atual até o final do Campeonato do Mundo de 2021. Dada esta oportunidade, optámos por adotar uma nova abordagem e iremos desenvolver dois carros em simultâneo. Fruto dos fantásticos resultados alcançados da Temporada 6 e pelo próprio monolugar DS E-Tense FE20, iniciaremos a Temporada 7 com uma versão evoluída do carro vencedor do ano passado, apenas estreando o novo DS E-Tense FE21 no E-Prix de Roma. A Temporada 7 apresenta-se como um novo desafio, mas os nossos objetivos permanecem inalterados: lutar pelas vitórias e pelos títulos.”