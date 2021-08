FÓRMULA E: VOTE NO FANBOOST E AJUDE FÉLIX DA COSTA | AutoSport

Já se encontram abertas as votações para o Fanboost da Fórmula E. Ao votar ajuda o seu piloto preferido e se ele for um dos cinco pilotos mais votados, terá um impulso extra de potência que pode usar durante a corrida. No ano passado António Félix da Costa foi constantemente dos mais votados e a sua ajuda é fundamental para que o piloto português possa defender o seu título.

CLIQUE AQUI PARA VOTAR

Classificação Geral

1 Nyck de Vries 95 2 Robin Frijns 89 3 Sam Bird 81 4 Jake Dennis 81 5 António Félix da Costa 80 6 Alex Lynn 78 7 Nick Cassidy 76 8 Mitch Evans 75 9 Edoardo Mortara 74 10 René Rast 72 11 Pascal Wehrlein 71 12 Jean-Eric Vergne 68 13 Stoffel Vandoorne 63 14 Lucas di Grassi 62 15 Maximilian Gunther 62 16 Oliver Rowland 59 17 Andre Lotterer 45 18 Alexander Sims 44 19 Nico Müller 30 20 Sébastien Buemi 20 21 Norman Nato 17 22 Sérgio Sette Câmara 16 23 Oliver Turvey 13 24 Tom Blomqvist 5 25 Joel Eriksson 1

Classificação por equipas