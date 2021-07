FÓRMULA E: VOTE NO FANBOOST E AJUDE FÉLIX DA COSTA | AutoSport

Já se encontram abertas as votações para o Fanboost da Fórmula E. Ao votar ajuda o seu piloto preferido e se ele for um dos cinco pilotos mais votados, terá um impulso extra de potência que pode usar durante a corrida. No ano passado António Félix da Costa foi constantemente dos mais votados e a sua ajuda é fundamental para que o piloto português possa defender o seu título.

CLIQUE AQUI PARA VOTAR