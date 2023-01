Fórmula E: Versatilidade de António Félix da Costa pode ser trunfo | AutoSport

Novos carros implicam novas formas de pilotar. Os Gen 3 da Fórmula E são máquinas diferentes dos Gen2, com exigências distintas, o que vai implicar muito trabalho para pilotos e equipas, de modo a encontrarem o compromisso de afinação certo. Mas será preciso também que os pilotos se adaptem a um estilo de condução distinto.

Com esta nova geração de carros, a velocidade de ponta será muito importante pelo que os pilotos terão, em teoria, de comprometer a entrada em curva, para otimizar a saída e ter uma aceleração otimizada. Ora António Félix da Costa prefere exatamente o oposto, com uma travagem agressiva, levando muita velocidade para a curva, o que estes carros não gostam. Será isso um problema para o piloto luso e que vamos ver algo parecido ao que vimos com outros pilotos (Daniel Ricciardo foi um dos casos mais falados nos últimos meses) que não conseguiram adaptar-se a certos carros? Dificilmente. E o CV de Félix da Costa é a prova que necessitamos para afastar cenários negativos.

O piloto português já pilotou vários tipos de carros, inclusive na mesma época. Assim, o #13 está perfeitamente habituado a mudar o seu estilo de condução para satisfazer as necessidades das máquinas que comanda, como explicou ao The Race:

“Penso que nos últimos anos, pilotei três, se não quatro ou cinco carros diferentes. Lembro-me em 2016, quando fazia DTM, um pouco de endurance, depois fiz F3 em Macau e os Stock Cars brasileiros. Conduzi cinco carros diferentes e ganhei corridas em todos eles. Isso ajuda-me agora quando me dizem ́olha, não conduzas assim, conduz assim´. Posso experimentar rapidamente. Não digo que domino os carros de imediato, mas sei exatamente o que me pedem. Portanto, penso que pilotar carros diferentes abre a mente sobre quais os estilos de condução que existem por aí. Tenho estado bastante aberto a isso, e continuo a pedir à equipa que continue a treinar-me, que continue a mostrar-me o que acredita ser o caminho mais rápido”.

Os primeiros tempos nos treinos em Valência e no TL1 do México não foram particularmente animadores, mas Félix da Costa está também a adaptar-se a uma nova equipa e a novos métodos de trabalho. Há um processo que poderá ser mais rápido ou mais lento, mas que leva o seu tempo.

Um dos aspetos que tem sido referido ultimamente é o novo sistema de travagem “brake by wire” (sem sistema hidráulico) que tem sido alvo de muito trabalho por parte das equipas:

“Bloquear rodas com o brake by wire é super fácil e, porque estamos a pilotar muito mais rápido agora, trancar as rodas pode afetar muito ou pode causar um acidente. Vamos ter muitas incógnitas e momentos mais excitantes a acontecer. Estou realmente ansioso por isso. É muito mais difícil no carro, não era fácil antes, agora é ainda mais difícil. Por isso, penso que para os fãs que assistem em casa, vai ser bom”.