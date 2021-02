Fórmula E: Veja as imagens do acidente de Alex Lynn

A Fórmula E já lançou as imagens do acidente de Alex Lynn. O piloto britânico já está a caminho de casa, sem mazelas. São imagens impressionantes do carro a levantar voo depois do toque no monolugar de Mitch Evans:

We are thankful that Alex Lynn is well after this accident. Testament to the medical staff, marshals and the @FIA who keep our sport safe. 🙌 to Mitch Evans who abandoned his race to run to Alex’s aid. #ABBFormulaE #DiriyahEPrix @alexlynnracing @mitchevans_ pic.twitter.com/hp7FTNYR8w