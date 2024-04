Fórmula E vai revelar o monolugar  GEN3 evo no próximo E-Prix do Mónaco

O GEN3 Evo será apresentado a 25 de abril, antevendo a 8ª ronda da Fórmula E no Mónaco e promete um salto no desempenho devido às atualizações do monolugar.

A Fórmula E e a FIA anunciaram hoje que vão apresentar a evolução do atual monolugar GEN3 na quinta-feira, 25 de abril, durante um lançamento exclusivo na preparação para o E-Prix do Mónaco de 2024.

Como uma evolução do atual carro de corrida GEN3 – o monolugar elétrico mais rápido, mais leve, mais potente e mais eficiente que a o Campeonato do Mundo da FIA já utilizou – a competição quer elevar ainda mais a fasquia com um carro de corrida que será levado ao limite pelos pilotos ao longo das épocas 11 e 12.

Segundo a Fórmula E e a FIA, o GEN3 Evo está preparado para proporcionar lutas roda a roda ainda mais espetaculares.

“Enquanto nos preparamos para revelar o GEN3 Evo, não estamos apenas a lançar um carro; estamos a continuar a moldar o futuro das corridas”, disse Jeff Dodds, diretor executivo da Fórmula E. “Esta próxima iteração não só exemplifica a nossa dedicação à inovação e à superação dos limites da tecnologia, como também reforça o nosso compromisso de proporcionar corridas emocionantes e competitivas aos nossos fãs. Estamos a estabelecer novos padrões de desempenho que intensificarão as rivalidades em pista e o envolvimento dos fãs, mantendo-nos na vanguarda do desporto automóvel mundial.”

Após o lançamento, a próxima corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula E terá início no sábado, 27 de abril. A 8ª ronda da temporada é o E-Prix do Mónaco.