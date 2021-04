Fórmula E: Um esquecimento que poderia ter custado caro

O dia em Roma ficou marcado pelo acidente no Treino Livre 1, em que Oliver Turvey bateu de forma violenta nos carros que estavam parados em pista e que se preparavam para fazer os habituais treinos de largada, que acontecem sempre no final das sessões de treinos.

O acidente foi grave, poderia ter sido mais grave ainda e os comissários da prova referiram que tal se deveu a um esquecimento do piloto na NIO 333.

O boletim completo emitido pela FIA antes da sessão de qualificação indicava: “Após o treino livre, é permitido aos pilotos, como habitualmente, treinar as largadas. Portanto, eles fazem fila na linha de partida. O carro número oito [Turvey] atingiu esse ponto a alta velocidade e bateu no final da fila, atingindo dois outros carros”.

De acordo com a FIA, Turvey declarou aos comissários que estava “plenamente consciente destes procedimentos, mas uma combinação de circunstâncias fez com que se esquecesse completamente”.

O boletim continuou: “Depois de ver as filmagens, ouvir a comunicação via rádio entre a equipa e o piloto, tendo em conta que este acidente maciço se baseou num erro humano, os comissários consideram que a penalização tomada é apropriada para este caso”.

Turvey também receberá seis pontos de penalização na sua licença pelo incidente, que o impediu de ir para a pista no resto do dia, com a equipa a não conseguir reparar os danos a tempo.

O director da equipa NIO333 Christian Silk citou uma “combinação de circunstâncias” como a causa raiz do acidente:

“Temos realmente de compreender porque é que isto aconteceu e olhar para todas essas circunstâncias”, disse ele. “Pelo que podemos dizer, se alguma dessas coisas não tivesse acontecido, não estaríamos agora nesta situação. Depois deste evento, precisamos rever os procedimentos, resolver o que correu mal e ver o que precisamos de melhorar”.

“A natureza do circuito, a disposição, o tempo, o quão ocupado estava o piloto no rádio, tudo entra em jogo”, acrescentou Silk. “Temos de olhar para todas essas situações e minimizar cada um desses problemas”.

Certamente que a culpa tem de ser atribuída ao piloto, mas não é justo que seja o único visado. O desporto motorizado moderno é muito mais do que condução pura e os pilotos têm de monitorizar e alterar um sem número de parâmetros e estar atento a muitos pormenores. Não é fácil e por isso mesmo apenas os melhores se destacam. Mas é preciso facilitar a vida aos pilotos e Jake Dennis referiu que a inexistência de bandeiras amarelas à chegada à zona onde os pilotos estavam a preparar os arranques é uma falha grave, uma crítica justificada. A Fórmula E irá investigar o incidente e entender o que pode melhorar.

Link para o vídeo AQUI

Não deixa de ser uma tendência que este tipo de incidentes seja uma espécie de hábito na Fórmula E. Não é segredo que a competição foi feita para dar espetáculo, e que os toques são parte deste espetáculo, mas temos visto muitos toques, talvez demasiados toques, que são promovidos pela filosofia seguida. Não está em causa que este incidente tenha sido provocado pela filosofia escolhida, mas quando se começa a ver demasiados incidentes, não podemos deixar de pelo menos questionar se o que está a ser feito é de facto interessante, ou se estão a tentar entreter os fãs de uma forma menos saudável.