Fórmula E: Triunfo de Stoffel Vandoorne vale 2º no campeonato

Stoffel Vandoorne (Mercedes) venceu a última corrida da época da Fórmula E e com isso assegurou a posição de segundo classificado no campeonato atrás de António Félix da Costa, o Campeão da Fórmula E de 2019/2020.

O piloto da Mercedes foi muito bem secundado pelo seu colega de equipa, que contribuiu para uma inédita dobradinha Mercedes na Fórmula E, terminando 1.340s mais atrás.

Quem também lutava pelo segundo lugar do campeonato, mas não conseguiu melhor foi Sébastien Buémi (Nissan) que terminou a corrida no terceiro lugar.

António Félix da Costa fez um corrida de recuperação do 19º até ao nono lugar. O seu colega de equipa na DS Techeetah, Jean Eric Vergne foi sétimo, depois de ter partido de 21º, um grande esforço do francês, que foi sucedido como campeão por Félix da Costa. Não teve sorte, foi terceiro no campeonato a um ponto de Vandoorne. Tinha sido interessante, uma dobradinha Techeetah, mas a nós portugueses, chega e sobra, o título de António Félix da Costa.

A corrida foi, como habitualmente, interessante, pois na dianteira da corrida decidia-se o vice-campeonato, mas lá mais para trás houve prestações muito meritórias.