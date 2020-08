Fórmula E: Três vitórias seguidas de Félix da Costa

Uma em Marrocos, em fevereiro, duas em Berlim, cinco meses depois! Depois da vitória alcançada na corrida de ontem, António Félix da Costa fez suar novamente “A Portuguesa” em Berlim, conquistando nova vitória na 7ª corrida da temporada da Fórmula E. O piloto da DS Techeetah voltou a dominar da primeira à última volta, reforçando cada vez mais a sua posição de líder do campeonato, numa altura que faltam disputar quatro corridas para concluir a época.

Podia-se dizer que a corrida foi uma cópia da prova de ontem, mas a verdade é que a tarefa de Félix da Costa hoje em Berlim foi tudo menos fácil. O piloto luso de 28 anos começou por conquistar a pole position, repetindo o feito de ontem. Na corrida, liderou todas as trinta e oito voltas, mas sempre com pressão de Sébastien Buemi, que nunca largou a traseira do carro nº 13 da DS Techeetah.

Ainda com o sabor a champanhe da vitória, Félix da Costa descreveu o dia como: “perfeito. Ontem vencemos porque fomos superiores aos nossos adversários, mas hoje a concorrência deu um salto grande e ganhámos sobretudo por um grande trabalho de equipa e de estratégia na gestão de energia durante a corrida. Estou mesmo muito contente com este resultado, estou inserido numa equipa fantástica e vencer duas corridas em dois dias é algo que me deixa orgulhoso. Não posso também deixar uma palavra especial à minha família, amigos e todos os que nunca deixaram de acreditar em mim. Estes momentos fazem valer a pena todo o esforço!”

Félix da Costa venceu assim a sua terceira corrida da temporada, terminando a prova com 3,090s de vantagem sobre Sébastien Buemi (Nissan), com Lucas di Grassi (Audi) a fechar o pódio. No que fiz respeito às contas do campeonato Félix da Costa refere que “por agora não é tempo de usar calculadora. Sempre disse que vim para a DS Techeetah para ser Campeão do Mundo, mas temos quatro corridas ainda para disputar, tenho os pés na terra, estou focado no meu trabalho e por agora vamos lutar em pista já no sábado para voltarmos a estar em posição de discutir a vitória. Contas são para mais tarde…”, referiu o piloto da DS Techeetah, que com esta vitória passa a somar 125 pontos no campeonato, mais 68 que Lucas di Grassi e também Stoffel Vandoorne, empatados na vice-liderança do campeonato.

Com 120 pontos ainda por disputar nas quatro provas que restam, Portugal vê o sonho do titulo Mundial cada vez mais perto, mas é preciso manter o foco, o apoio a Félix da Costa e continuar a caminhada humilde, de foco e trabalho até ao final.

A Fórmula E tem amanhã um dia de descanso, para voltar a disputar sábado e domingo jornada dupla, com uma corrida em cada dia, desta feita disputadas na versão original do circuito, ou seja no sentido que habitualmente é feita a prova. sábado disputa-se a 8ª prova da temporada da Fórmula E, a partir das 18h00 em direto no Eurosport, onde todos os portugueses podem novamente ajudar António Félix da Costa a vencer a votação do fanboost no seguinte link: https://fanboost.fiaformulae.com/driver/S6K1