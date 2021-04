Fórmula E: Trabalho de equipa fundamental no triunfo de Jean-Éric Vergne

O arranque do fim de semana parecia trazer más notícias para Jean-Éric Vergne, que viu a traseira do seu carro ficar completamente destruída no incidente de Oliver Turvey. Mas o trabalho dos mecânicos da DS Techeetah voltou a permitir o sucesso do francês.

O trabalho dos mecânicos da equipa foi fantástico e o monolugar ficou pronto a tempo para a qualificação, permitindo ao francês lutar pela vitória. Até chegaram a brincar com a situação pois a equipa apenas recebeu a nova unidade motriz a meio da semana, pelo que a montagem foi feita pouco antes do começo do fim de semana, o que serviu de treino para os mecânicos.

“A equipa disse, ‘bem, tivemos uma espécie de treino na noite anterior, porque de facto colocámos a nova unidade motriz no carro'”, disse Mark Preston, chefe da equipa à The Race. “Assim, eles tiveram um pouco de prática. Foi uma construção bastante controlada, mas penso que encontraram algumas pequenas coisas pelo caminho que quase os deitaram tudo a perder, mas estas são as coisas que nos agradam e com as quais aprendemos”.

Preston descreveu como o impacto do NIO333 de Turvey praticamente arrancou a traseira do lado direito do seu novo carro DS E-TENSE FE21.

“O impacto arrancou do canto traseiro direito “, disse ele. “Por isso, de certa forma, não atingiu a estrutura de colisão traseira real, mas absorveu a energia obviamente, e depois, obviamente, esmagou toda a carroçaria à sua volta, mas na realidade não causou muitos danos ao carro. Talvez tenha parecido mais dramático, mas mesmo assim obviamente afetou o carro, porque ainda foi um grande golpe. Mas toda a energia foi absorvida à medida que arrancou a roda”.

Mais uma vez o trabalho dos mecânicos tem de ser enaltecido. Não são as estrelas da equipa mas são parte fundamental da estrutura e sem o seu trabalho e dedicação os sucessos são impossíveis de atingir.