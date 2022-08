Fórmula E, Toto Wolff reage aos títulos da Mercedes: “Incrivelmente orgulhoso” | AutoSport

Stoffel Vandoorne sucedeu ao colega de equipa Nyck de Vries e sagrou-se campeão do mundo de Fórmula E em 2021/22, fruto de resultados muito consistentes em toda a temporada.

A Mercedes despediu-se em grande da Fórmula E, conquistando os campeonatos de pilotos e construtores pela segunda vez consecutiva, mas, embora os alemães tenham tido muito sucesso na modalidade nos últimos anos, a organização decidiu que era melhor concentrar as suas forças noutras competições.

Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes na Fórmula 1, diz estar orgulhoso da equipa:

“Estou incrivelmente orgulhoso de toda a equipa por ter conquistado um duplo Campeonato do Mundo na Fórmula E, novamente este ano”, afirmou no comunicado de imprensa da Mercedes. “Um feito incrível para uma equipa incrível; e ainda por cima um 1-2 no Campeonato de Construtores para carros com unidade motriz Mercedes [com a Rokit Venturi a fechar em segundo lugar]. Isto mostra realmente a força em profundidade das nossas organizações”.