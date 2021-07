Fórmula E, Toto Wolff: “Não impediria os pilotos de irem para a F1” | AutoSport

Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries foram associados esta semana a uma possível vaga na Williams, substituindo George Russell que poderá estar a caminho da Mercedes na próxima época. Toto Wolff elogiou a qualidade dos pilotos .

Wolff considera que a dupla da Fórmula E tem muita qualidade e que tem esperança que ambos consigam encontrar uma vaga na F1, não colocando qualquer entraves se tal acontecer:

“Ambos os pilotos têm o talento, a ética de trabalho e a inteligência para estar na Fórmula 1. Ambos ganharam a série júnior mais importante [FIA Fórmula 2, antiga GP2 Series].” disse Wolff ao motorsport.com “Stoffel foi lançado numa situação na McLaren que era difícil de lidar. Ambos merecem ser Fórmula 1 e eu gostaria muito que pudessem encontrar o seu caminho de volta. Estou muito feliz por tê-los como nossos pilotos na Fórmula E, não podia desejar mais ninguém. Mas nunca estaria no caminho de qualquer piloto se eles tivessem a possibilidade de competir na Fórmula 1”.

Comentando os rumores que surgiram na semana passada de Vries disse ao Motorsport.com: “Também li esse boato, e foi provavelmente uma surpresa tanto para vós como para mim. Estou muito feliz com a Mercedes e a Fórmula E, e é aqui que quero ser bem sucedido. O que quer que aconteça num futuro mais longo ou a médio prazo, não sei”.

“Não penso nisso , para ser honesto”, disse Vandoorne. “A Fórmula 1, do meu lado, já tive a oportunidade de lá estar. Já lá estive com a McLaren, não nas melhores condições, digamos. Para mim, não é como uma obrigação, não é uma obsessão, como se eu tivesse de lá estar. As coisas estão por definir [na Williams] mas não penso nisso”.