Fórmula E Tóquio: Félix da Costa 4º, triunfo de Maximilian Gunther

Apesar de muito pressionado, Maximilian Guenther (Maserati) susteve bem os ataques de Oliver Rowland (Nissan) e venceu o primeiro E-Prix de sempre em Tóquio, no Japão, naquela que é a primeira vitória do piloto da Maserati MSG na Fórmula E este ano.

Depois de um pobre começo de época, António Félix da Costa, sem pontuar nas duas primeiras corridas, na Arábia Saudita, foi sexto no Brasil (São Paulo) e quarto na corrida de hoje, estando agora já no top 10 da competição empatado com Sébastien Buémi (Envision Racing).

Na frente da corrida, o alemão assumiu a liderança da corrida a 10 voltas do fim, depois de rodar entre os lugares do pódio na fase inicial da contenda, construído depois uma vantagem suficiente para vencer, mas na última volta foi fortemente atacado por Rowland, que tentou várias vezes a ultrapassagem, sem o conseguir.

Rowland tinha liderado a maior parte das 35 voltas da corrida, e numa pista em que foi difícil ultrapassar, a maioria dos pilotos guardou para mais tarde a utilização do Attack Mode, as posições na frente mantiveram-se inalteradas durante bastante tempo, mas sempre com luta equilibrada na frente entre Guenther, Rowland e Edoardo Mortara.

Guenther chegou a cair para terceiro na 14ª volta, mas depressa passou Mortara atacando depois Rowland, que passou quando este regenerava energia na entrada da chicane da Curva 10/11, Guenther foi para a frente e aí ficou até ao fim.

Jake Dennis foi terceiro, depois de passar António Félix da Costa a três voltas do fim, quando o piloto do Porsche falhou um ataque a Rowland, ficando exposto a Dennis que aproveitou o ‘buraco’ para passar o Porsche. Contudo, Félix da Costa manteve o quarto lugar à frente do seu companheiro de equipa Pascal Wehrlein. Mortara caiu para sexto mas foi desclassificado após a corrida por excesso de consumo de energia. Nico Muller (Abt) foi sexto na frente de Nick Cassidy (Jaguar).

Com estes resultados, Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) e Pascal Wehrlein (Porsche) estão agora empatados com 63 pontos no primeiro lugar. Cassidy foi apenas sétimo e Wehrlein, quinto atrás de Félix da Costa.

