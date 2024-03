Fórmula E: Tóquio estreia-se no calendário (horário)

Tóquio vai estrear-se como palco de um E-Prix do Campeonato do Mundo de Fórmula E já no próximo fim de semana. A primeira corrida de sempre em Tóquio é apenas o início, uma vez que depois do evento na capital do Japão, seguem-se dois novos locais no calendário de 2024, com a jornada dupla em Misano, Itália, e depois em maio, Xangai.

Depois de quatro corridas, Nick Cassidy da Jaguar TCS Racing lidera a classificação, apesar do seu abandono em São Paulo. É seguido de perto por Pascal Wehrlein, da Tag Heuer Porsche, e pelo seu colega de equipa Mitch Evans. Jean-Éric Vergne e o atual campeão do Mundo Jake Dennis completam os cinco primeiros, à frente do vencedor do E-Prix de São Paulo, Sam Bird, que deu a primeira vitória à NEOM McLaren na Fórmula E.

António Félix da Costa ocupa o 15º lugar com oito pontos, depois de uma boa corrida na cidade brasileira. Na classificação por equipas, a TAG Heuer Porsche Formula E Team subiu ao segundo lugar com 61 pontos, atrás da Jaguar (96 pontos).

O novo circuito citadino tem 2,582 metros de comprimento e percorre a zona ribeirinha de Tóquio. Com 20 curvas, a pista contorna o Centro de Convenções Big Sight, com a Ponte Tokyo Gate ao fundo. É um traçado típico da Fórmula E, com curvas de 90 graus e várias retas longas. Será percorrido no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Horário:

Sexta-feira, 29 de março

07:25h – Treino Livre 1

22:55h – Treino Livre 2

Sábado, 30 de março

01:20h – Qualificação

06:03h – Corrida