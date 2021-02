Fórmula E, TL2: Mercedes novamente na frente, qualificação às 13h00

Depois de já ter sido a mais rápida no primeiro treino livre, a Mercedes-Benz EQ Formula E Team voltou a ser a mais rápida em pista no segundo treino livre e desta feita colocou mesmo os seus dois pilotos na frente da tabela de tempos. #17 Nyck de Vries (Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02) bateu #5 Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02) por 0.177s, com #48 Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing/Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02) em terceiro. Quarto posto para #22 Oliver Rowland (Nissan e.dams/Nissan IM02) com #36 André Lotterer (TAG Heuer Porsche Formula E Team/Porsche 99X Electric) em sexto. A DS Techeetah, depois de ontem ter visto os seus pilotos em oitavo (Félix da Costa) e 15ª (Jean Eric Vergne) esteve neste segundo treino ainda pior com #13 António Félix da Costa (DS Techeetah/DS E-Tense FE20) em 18º e #25 Jean-Éric Vergne (DS Techeetah/DS E-Tense FE20) em 20º. A qualificação e Super Pole realizam-se entre as 13:00 e as 14:00 enquanto a primeira corrida se disputa às 17:00.