Fórmula E, TL1: Sébastien Buemi foi o mais rápido numa estreia atribulada em Hyderabad | AutoSport

Sébastien Buemi (Envision Racing) foi o piloto mais rápido na sessão de treinos livres que marcou a estreia do ePrix de Hyderabad no calendário do campeonato do Mundo de Fórmula E e que começou bem mais tarde do que o previsto. O piloto suíço completou a sua volta mais rápida com o tempo de 1:15.088s. Os carros equipados com a unidade motriz da Porsche não saíram da box depois do acidente de Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) ainda no início da sessão de 30 minutos.

Após o início tardio da sessão inaugural da Fórmula E Índia, todos os carros entraram em pista, contudo, apenas alguns minutos depois, Pascal Wehrlein obrigou à suspensão do treino com bandeira vermelha após um grande impacto do Porsche na curva 18. O piloto alemão perdeu o controlo ao carro que chegou a fazer uma série de piões antes de embater nas proteções do traçado indiano. Sugerindo que o acelerador do seu Porsche ficou preso,o piloto alemão saiu do monolugar para ver a extensão dos danos tanto na frente como na traseira, recebendo atenção médica devido a uma lesão no pé. A Porsche decidiu que manteria todos os carros com as suas unidades motrizes – os monolugares da Porsche e da Avalanche Andretti Formula E – na garagem durante o resto da sessão até que fossem capazes de recolher os dados e perceber o que se tinha passado no acidente de Wehrlein.

No recomeço da sessão, Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing) chegou a tocar na traseira do carro de Dan Ticktum (NIO 333 Racing) num episódio que não foi mais além do que as queixas de Mortara sobre a trajetória em que seguia Ticktum, mas ele próprio ia com mais velocidade do que o pretendido.

Buemi, que foi o mais rápido, mostrou grande ritmo nas últimas tentativas de voltas rápidas, ficando à frente de Jean-Éric Vergne (DS Penske). Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) completou o top três, com a dupla Jaguar TCS Racing Sam Bird e Mitch Evans a terminarem a sessão num promissor quarto e quinto lugar, respetivamente.

