Fórmula E, TL1: Jean-Éric Vergne foi o mais rápido | AutoSport

Começou a nova era da Fórmula E. Os Gen 3 foram oficialmente para a pista numa sessão que foi representativa do que poderemos ter nas primeiras corridas do ano. Na tabela de tempos, foi Jean-Éric Vergne (DS Penske) a fazer o melhor tempo, com um registo de 1:13:294.

Vergne e a DS começaram esta nova era com o pé direito (para já), na primeira meia hora em pista, com o francês a ficar 0.092 seg. à frente de Jake Hughes (Neom McLaren Formula E Team). O estreante conseguiu o segundo tempo, mas fê-lo com uma volta nos 350kW enquanto que Vergne rodou apenas com 300kW. Em terceiro lugar ficou Sérgio Sette-Câmara (NIO 333 Racing), que ficou a quase meio segundo da referência. Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) foi quarto, com mais 0.001 seg. que o seu adversário brasileiro e, a fechar o top5, tivemos o campeão do mundo em título, Stoffel Vandoorne (DS Penske) 0.108 seg. atrás de Wehrlein.

António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) foi 14º nesta primeira sessão, com o tempo de 1:14.359, mais de um segundo mais lento que o seu ex-colega de equipa.

Foi claramente uma boa sessão para a DS Penske, com dois carros no top5. Já para a McLaren, as sensações foram mistas, pois se Hughes conseguiu um bom resultado, René Rast (Neom McLaren Formula E Team) foi o primeiro piloto a sofrer um acidente nesta nova era. O piloto alemão teve uma saída de pista e consequente embate nas proteções. Mas não foi o único a ter problemas desse tipo, pois Oliver Rowland (Mahindra Racing) também teve uma saída de pista. Mais estranho terá sido o incidente de Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), que foi em frente já na volta de regresso às boxes com a sessão terminada e, segundo os relatos, terá ido em frente contra as barreiras de forma algo estranha. Recordamos que esta nova geração de carros teve um nascimento difícil, com problemas nas baterias e no sistema de travagem, que deu dores de cabeça nos testes em Valência. A fiabilidade será provavelmente um tema muito referido neste primeiro fim de semana, apesar de todos os pilotos terem feito muitas voltas neste primeiro treino.