Fórmula E, TL1: Jake Denis começa melhor, Félix da Costa em 10º | AutoSport

A estadia de Jake Dennis na Alemanha começou da melhor forma. Além de ter sido confirmado como piloto da Andretti para 2022 (equipa americana vai manter-se em competição, mesmo com a saída da BMW), fez o melhor tempo da primeira sessão de treinos do fim de semana.

Com o tempo de 1:06.949, Dennis ficou no topo da tabela, seguido de perto por Edoardo Mortara (Venturi) a 0.014seg. e do seu colega de equipa Max Gunther (+0.016). O equilíbrio foi a nota dominante nesta sessão, com os 15 primeiros a caberem em menos de 0.3 seg.

António Félix da Costa foi 10º a 0.128 seg. do melhor tempo, num fim de semana que começa muito equilibrado e que deverá manter-se assim: