Fórmula E: Ticktum e Drugovich dominam treinos livres em Madrid, Félix da Costa fora do top 10

As primeiras sessões de treinos livres para o E-Prix de Madrid de 2026 ficaram marcadas pela alternância de condições climatéricas e pelo domínio de Dan Ticktum e Felipe Drugovich no circuito de Jarama. O português António Félix da Costa teve uma prestação discreta, terminando ambas as sessões fora dos dez primeiros lugares.

A Fórmula E regressou ao traçado histórico de Jarama para a ronda de Madrid, com o primeiro treino livre (FP1) a decorrer em piso seco e o segundo (FP2) sob condições de chuva e asfalto húmido. Dan Ticktum, ao volante do monolugar da CUPRA KIRO, estabeleceu o tempo mais rápido do dia em seco (1:29.403), enquanto o “rookie” brasileiro Felipe Drugovich (Andretti) liderou a tabela de tempos na sessão afetada pela chuva (1:38.796).

António Félix da Costa, o único representante português na grelha e piloto da Jaguar TCS Racing, enfrentou desafios para encontrar o ritmo ideal no traçado espanhol. No primeiro treino livre, o piloto luso não foi além do 17.º tempo, registando 1:31.612, a mais de dois segundos da liderança de Ticktum.

Na segunda sessão, apesar da melhoria na posição relativa, Félix da Costa terminou no 13º lugar com o tempo de 1:40.191. Embora a diferença para o topo tenha diminuído para 1,3 segundos em relação a Drugovich, a Jaguar parece estar ainda à procura da configuração ideal para as condições mistas previstas para a qualificação.

Contraste de condições entre sessões

A manhã começou com Dan Ticktum a recuperar de uma saída pela gravilha para bater Nyck de Vries (Mahindra) por dois décimos de segundo. A sessão inaugural chegou a ser interrompida por bandeira vermelha devido a um incidente de De Vries na chicane, embora o neerlandês tenha conseguido regressar às boxes.

Pelo contrário, o segundo treino livre testou a perícia dos pilotos com o asfalto “damp” (húmido). Felipe Drugovich destacou-se pela rapidez com que se adaptou à falta de aderência, batendo Jean-Éric Vergne (Citroën Racing) por escassos 0,074 segundos.

“Felipe Drugovich foi o melhor do resto num Treino Livre 2 molhado, enquanto o ‘rookie’ brasileiro procura alcançar a sua primeira ‘pole position’ da Julius Baer em apenas algumas horas”.

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