Fórmula E, Thomas Chevaucher (DS) : “serão os pequenos detalhes a fazer a diferença” | AutoSport

A primeira corrida da oitava temporada do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E teve lugar ontem em Diriyah, na Arábia Saudita. Bi-Campeã da disciplina, a DS Techeetah não conseguiu alcançar os resultados que esperava depois de boas indicações nos treinos livres, ainda assim conseguiu pontuar através de Jean-Éric Vergne.

Aos comandos do DS E-TENSE FE21, Jean-Éric Vergne saiu da 13ª posição da grelha de partida, fazendo um bom arranque, mantendo essa sua posição, apesar da fraca aderência do circuito. Após 45 minutos de intensos combates, o Bi-Campeão de Fórmula E recebeu a bandeira axadrezada quando ocupava a oitava posição, somando os primeiros pontos da temporada para a equipa para a classificação de Pilotos e de Equipas. Mais infeliz foi António Félix da Costa, piloto português que arrancou da 16ª posição da grelha ao volante do segundo DS E-TENSE FE21, já que foi atingido por outro concorrente durante a primeira volta da corrida, sendo obrigado a abandonar.

Para Thomas Chevaucher, Diretor da DS Performance e Diretor de Equipa da DS Techeetah, os pormenores vão fazer a diferença com o pelotão tão próximo como parece estar. “Como era esperado, é muito equilibrado o nível de performance entre todos os carros. Esta temporada serão os pequenos detalhes a fazer a diferença, tendo sido exatamente esses detalhes que não nos permitiram demonstrar durante a Qualificação o ritmo que os nossos pilotos tiveram durante os Treinos Livres. Também sabemos que quando se começa uma corrida a meio do pelotão é mais arriscado e o António foi uma das vítimas disso mesmo. Por outro lado, o JEV demonstrou a performance do nosso carro, subindo de 13º até 8º, somando os primeiros pontos da temporada. A equipa está, naturalmente, desapontada, mas motivada para fazer melhor amanhã”.

Jean-Éric Vergne disse: “Foi um dia difícil e estava à espera de bem mais do que isto. Obviamente que a qualificação não foi tão boa como eu desejava, vendo-me bloqueado por outro piloto e sem poder fazer outra volta. Tínhamos ritmo para lutar pelas três melhores posições, pelo que foi uma desilusão. Mas na corrida, tendo arrancado do 13º lugar e terminando em 8º, impusemos um ritmo muito forte e somamos quatro pontos, o que é melhor do que nada. Temos sorte que amanhã teremos outra corrida para lutar.”

A Corrida 2 do E-Prix de Diriyah 2022 terá início pelas 20h00 locais (17h00 em Portugal Continental), realizando-se a sessão de Qualificação a partir das 15h40 (12h40 em Portugal Continental). A Qualificação terá transmissão direta no canal de cabo Eleven 3; a Corrida 2 terá o seu direto nesse mesmo canal e também na Eurosport 2.