Fórmula E/Testes Valência: Lotterer na frente, DS Techeetah logo a seguir

Andre Lotterer (Porsche) foi o mais rápido no primeiro dia de testes da Fórmula E em Valência batendo os dois carros da DS Techeetah, guiados por Jean Eric Vergne e António Félix da Costa, que ficaram, respetivamente, na segunda e terceira posições.

O piloto da Porsche registou um crono de 1m12,519s a 20 minutos do fim da sessão, mesmo sem ativar os 35kW do Attack Mode.

A sessão da tarde no Circuito Ricardo Tormo em Valência chegou ao fim mais cedo quando o novo recruta da Venturi Racing, Norman Nato, saiu de pista.

Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) foi segundo ficar a 0.088s de Lotterer, com António Félix da Costa a 0.04s do seu companheiro de equipa, enquanto o novo piloto da Envision Virgin Racing, Nick Cassidy, foi quarto. Alexander Sims (Mahindra) foi quinto à frente do tricampeão do DTM, Rene Rast (Audi).

Atrás de Nato (Venturi), sétimo, ficou Nico Muller (Dragon/Penske Autosport), com Jake Dennis, novo recruta da BMW Andretti em nono. A fechar o top 10 ficou Robin Frijns (Virgin Racing). Lucas di Grassi (Audi) foi 11º.

Os Mercedes não estiveram bem, Stoffel Vandoorne, foi 15º e o seu colega de equipa, Nyck de Vries, 20º, tendo visto vários dos seus registos sido apagados devido a terem ultrapassado os limites da pista.

O melhor Nissan foi o de Sebastien Buémi em 12º. Como sempre, os registos não podem ainda significar muito, pois este foi apenas o primeiro dia de testes e há ainda muito para ‘afinar’ até se ter uma ideia da velocidade relativa de cada equipa/piloto. Seja como for, é melhor estar à frente do que atrás…