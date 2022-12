Fórmula E, Teste de Valência: Max Gunther e a Maserati terminam teste com o melhor tempo | AutoSport

Terminaram os testes da Fórmula E em Valência. Daqui, os monolugares serão enviados para o México para a jornada inaugural do campeonato 2022/2023 da Fórmula E. Destes três dias de testes há um grande destaque: Max Gunther foi o mais rápido de todos e deixou no ar a sensação de que a estreia da Maserati poderá ser boa.

Gunther (Maserati MSG Racing) foi o homem mais rápido do último dia de testes, assinando a melhor volta da semana com o registo de 1:25.127, tirando pouco mais de um décimo ao tempo que era de Stoffell Vandoorne (DS Penske). Foi assim a repetição de um cenário visto frequentemente ao longo da semana, com o alemão a liderar a maioria das sessões de testes que decorreram em Valência.

O dia de hoje ficou marcado pela bandeira vermelha provocada por Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) e pela saída de pista de Sebastien Buemi (Envision Racing), com o suíço a ficar aparentemente sem travões. O piloto não quis comentar o sucedido, mas foram dois problemas para monolugares da Jaguar, um na equipa oficial e outro numa equipa cliente.

No que diz respeito a António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team), o piloto da Porsche terminou o dia com o 18º melhor tempo, com 43 voltas completadas. Apenas na segunda sessão, quando ficou atrás de Wehrlein, Félix da Costa andou nos lugares da frente, mas tirar conclusões disso não será pertinente, pois cada equipa segue o seu plano de testes que pode, ou não, estar a ser direcionado para performance pura. A verdade é que Félix da Costa fez 256 voltas, contra 316 de Gunther, o que pode, ou não, ser sinal de que a Porsche teve de trabalhar mais para encontrar o compromisso certo. Apenas os pilotos e engenheiros sabem o que de facto se passou, mas o melhor tempo de Félix da Costa deu apenas para o 20º posto da tabela dos melhores tempos da semana em Valência.

Stoffell Vandorne terminou com o segundo melhor tempo de todos os dias, seguido de Vergne, Jake Hughes (Neom McLaren Formula E Team) e Oliver Rowland (Mahindra Racing). Um total de 5128 voltas foram completadas durante a semana.

A jornada de estreia do campeonato 2022/2023 do Campeonato do Mundo de Fórmula E está agendada para 14 de janeiro, na Cidade do México e aí, sim, teremos uma verdadeira noção de qual a ordem competitiva. Para já, Maserati parece ter argumentos interessantes, tal como a DS Penske, com a McLaren a mostrar alguns apontamentos positivos.

Tempos AQUI