Fórmula E, Teste de Valência: Maserati voltou a ser a mais rápida | AutoSport

No segundo dia de testes da Fórmula E em Valência, a Maserati MSG Racing voltou a destacar-se. Maximilian Gunther assinou o tempo mais rápido até ao momento, num dia em que tivemos direito a simulação de qualificação e corrida.

De manhã tivemos uma simulação de um dia de corrida, com uma meia hora de “treinos livres”, com a tabela de tempos a ser liderada por Gunther, que também liderou na qualificação, levando a melhor nos duelos apesar de no primeiro duelo com Stoffel Vandoorne (DS Penske) ter perdido por 0.074 seg. No entanto, foram feitos mais dois duelos em que o piloto da Maserati levou a melhor.

Na simulação de corrida, em que os lugares foram sendo ocupados à medida que os pilotos chegavam, o que significou que a McLaren, que conseguiu sair da via das boxes em primeiro, ficou com os primeiros lugares da grelha. Rene Rast (Neom McLaren Formula E Team) liderou a primeira meia hora de corrida, mas um Safety car motivou mudança na liderança, com Jack Hughes (Neom McLaren Formula E Team) a passar para a frente das operações, enquanto Gunther continuava a destacar-se, alcançando o terceiro lugar, retirado a Jean-Éric Vergne (DS Penske[). Pouco depois, foi a vez de Rast ficar sem o segundo lugar. No entanto, Gunther não conseguiu alcançar o britânico que foi o primeiro a concluir a simulação de corrida, seguido de Gunther, Rast, Vergne, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team), Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing), Antonio Felix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) e Vandoorne. Lucas di Grassi (Mahindra Racing) e Oliver Rowland (Mahindra Racing) completaram o top 10.

Na sessão da tarde, já num formato mais tradicional, as equipas mantiveram o trabalho em que no final foi Gunther a ficar novamente na frente das operações com melhor tempo registado até agora (1:25.449). António Félix da Costa terminou em nono.

Amanhã não haverá ação em pista, que regressa na sexta-feira, para as derradeiras duas sessões de testes, antes da temporada 2022/2023 da Fórmula E.