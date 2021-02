Fórmula E: Temperatura será novo desafio

A primeira corrida noturna trará novos desafios para as equipas e um desses desafios será a temperatura.

Com as várias sessões a decorrerem de dia e de noite, os engenheiros terão de encontrar a calibração certa para a gestão de energia e a afinação dos monolugares.

A previsão atual afirma que temperaturas à volta dos 14 graus poderão mudar corridas na sexta-feira e sábado.

“Vai certamente fazer com que todas as equipas pensem realmente no que precisam de fazer para tentar maximizar e garantir que o carro esteja na janela ideal entre a qualificação e a corrida, e que toda a gestão de energia esteja também no ponto”, disse o engenheiro Stephen Lane, da Envision Virgin Racing

“Penso que a probabilidade de qualquer limitação pela temperatura não será grande, mas ainda estamos a terminar a nossa simulação sobre isso. Mas a minha intuição neste momento é que certamente não haverá qualquer limitação de temperatura para ninguém”.