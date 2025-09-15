Fórmula E: Taylor Barnard substitui Jean-Éric Vergne na DS Penske

A DS PENSKE anunciou uma mudança significativa na sua equipa para a Temporada 12 da Fórmula E, com o jovem Taylor Barnard a assumir o lugar do bicampeão Jean-Éric Vergne. Barnard, de apenas 21 anos, fará dupla com Maximilian Günther.

A contratação de Barnard baseia-se no seu notável desempenho até agora. Ele é o piloto mais jovem na história da categoria a participar e a pontuar num E-Prix, e em apenas 19 corridas conquistou cinco pódios e duas pole positions. A equipa espera que a sua audácia e habilidade em ultrapassagens se traduzam em sucesso, destacando a tecnologia elétrica da DS Automobiles.

A saída de Jean-Éric Vergne encerra uma parceria de três anos com a equipa franco-americana, marcada por um histórico de sucesso que inclui dois títulos de equipas, um título de pilotos, seis vitórias e 25 pódios. A decisão de seguir caminhos separados foi mútua, encerrando um período que ajudou a elevar a marca globalmente.

Os preparativos para a Temporada 12 já têm data marcada, com os testes oficiais a decorrerem em Valência, Espanha, entre 27 e 31 de outubro. A primeira corrida da nova época está agendada para 6 de dezembro, em São Paulo, Brasil.

Eugenio Franzetti, Diretor da DS Performance:

“Estamos muito felizes por receber o jovem prodígio da Fórmula E na nossa equipa. A sua juventude, talento e motivação serão qualidades essenciais para ajudá-lo a conquistar alguns pódios e a integrar-se entre os líderes desta nova temporada que está prestes a começar. Tenho a certeza de que ele formará uma ótima equipa com o Max e será capaz de tirar o máximo proveito do nosso DS E-TENSE FE25. Ao mesmo tempo, quero agradecer ao único Bicampeão da Fórmula E, com quem foi um prazer absoluto trabalhar ao longo de oito temporadas. O conhecimento e o empenho do Jean-Éric contribuíram, enormemente, para tudo o que alcançámos como marca. Esta colaboração incrivelmente produtiva entre o JEV e a DS Automobiles terá, certamente, escrito um capítulo importante na história da Fórmula E.”

Taylor Barnard:

“Estou muito feliz por me juntar à DS PENSKE para a Temporada 12. A equipa tem uma sólida experiência na Fórmula E, pelo que mal posso esperar para trabalhar ao lado do Max para partirmos para a conquista dos melhores resultados. A Fórmula E é uma competição única e sinto-me pronto para continuar nesta trajetória que iniciei e lutar nos lugares da frente.”

Maximilian Günther:

“Estou entusiasmado por começar a minha segunda temporada como piloto da DS PENSKE. Houve muitos pontos altos na nossa primeira temporada juntos, caracterizada pela qualidade e por desempenhos fortes. Agora, estou muito ansioso por desenvolver essa base na nossa segunda temporada. Ter o Taylor como o meu novo colega de equipa é fantástico; é um piloto brilhante e uma excelente adição à nossa equipa. Há um espírito incrível em toda a equipa e mal posso esperar para começar a nova temporada!”