Fórmula E: Taylor Barnard foi o mais rápido no primeiro treino livre em Berlim
Taylor Barnard (DS Penske) registou o melhor tempo do primeiro treino livre do E-Prix de Berlim, com 57.470s, na abertura das rondas 7 e 8 do Campeonato do Mundo de Fórmula E 2025/26, disputadas no aeroporto de Tempelhof. Pascal Wehrlein (Porsche) e Jean-Éric Vergne (Citroën Racing) completaram o top três.
Desenvolvimento da sessão
Com sol intenso em Tempelhof, Jake Dennis (Andretti) foi o primeiro a liderar os tempos com uma volta de 57.847s, mantendo a liderança até à segunda metade da sessão. Pepe Martí, o único piloto do pelotão a nunca ter corrido neste circuito, mostrou-se rápido no seu CUPRA KIRO, aparecendo momentaneamente em segundo lugar ao lado do companheiro de equipa Dan Ticktum. Nos momentos finais, Nyck de Vries (Mahindra Racing) e Pascal Wehrlein (Porsche) foram melhorando sucessivamente antes de Barnard garantir a liderança com o tempo definitivo.
Just getting started – an epic race weekend awaits! 🐽 pic.twitter.com/R9YO08rpEy
— Porsche Formula E Team (@PorscheFormulaE) May 1, 2026
A equipa Porsche apresentou-se neste fim-de-semana com uma pintura especial inspirada no célebre “Pink Pig”, em homenagem tanto à corrida em casa como ao 75.º aniversário da sua presença no desporto motorizado.
António Félix da Costa, ficou com o 15º lugar, logo atrás do colega de equipa Mitch Evans, a menos de 0,5 segundos da referência.
Here's how we stack up after FP1 in Berlin 🙌@Hankook_Sport #BerlinEPrix #FormulaE pic.twitter.com/QXtt7G1WzM
— Formula E (@FIAFormulaE) May 1, 2026
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