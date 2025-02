Fórmula E: Taylor Barnard domina a qualificação, Félix da Costa foi quinto

Taylor Barnard, (NEOM McLaren Formula E Team) foi o grande destaque da qualificação para a segunda corrida do fim de semana. O jovem piloto da McLaren bateu o recorde para o mais jovem de sempre a rubricar uma pole no campeonato 100% elétrico.

Depois do dia de ontem, dominado pela DS e por Maximilian Günther, (DS Penske), o segundo dia em Jidá abria novas oportunidades para toda a grelha da Fórmula E. Choveu durante a noite e uma hora antes do início da sessão de treinos do dia, mas o circuito já estava seco quando os carros saíram para a pista.

Guenther manteve a tendência no Treino Livre 3, assinando o tempo de 1m15,044s nos últimos momentos da sessão de 40 minutos, sendo 0,072s mais rápido do que Taylor Barnard, que esteve na primeira posição durante a maior parte do último treino. Oliver Rowland, (Nissan Formula E Team) fez a melhor volta com 300 kWh, ficando em terceiro na bandeira axadrezada – os mesmos três primeiros que subiram ao pódio na terceira ronda, ontem. Depois de um dia difícil ontem, António Félix da Costa, (TAG Heuer Porsche Formula E Team) foi quarto no treino, dando novamente boas indicações.

Qualificação

No Grupo A, Sam Bird, (NEOM McLaren Formula E Team) colocou-se no topo da tabela, com um tempo no segundo 17, seguido de Gunther. Zane Maloney, (Lola Yamaha ABT Formula E Team) ainda passou pelo segundo lugar, antes de Gunther se colocar no primeiro lugar, destronado pouco depois por Stoffel Vandoorne, (Maserati MSG Racing), já a bater à porta do segundo 16. A três minutos do fim, Vandoorne, Gunther, Rowland e Mitch Evans, (Jaguar TCS Racing) era os homens no top 4. A ordem no final da sessão não se alterou muito e apenas Evans perdeu a vaga na fase a eliminar para Bird.

No Grupo B, já com António Félix da Costa em pista, Barnard começou bem a sessão, sendo destronado pouco depois piloto português. Barnard voltou ao primeiro lugar, entrando no segundo 16. Os tempos começaram a cair a três minutos do fim da sessão, a ordem do top 4 era Barnard, Norman Nato, (Nissan Formula E Team), AFC e Jean-Éric Vergne, (DS Penske). Havia muita expetativa para as últimas voltas, mas a ordem não se alterou muito. Passaram à fase a eliminar Barnard, Hughes, Edoardo Mortara, (Mahindra Racing)e AFC.

Quartos de final

O primeiro duelo do dia seria entre Gunther, vencedor da corrida de ontem e um dos pilotos mais rápidos do fim de semana, contra Rowland outros dos pilotos mais rápidos até ao momento, tendo agarrado a liderança do campeonato depois dos resultados de ontem. Rowland venceu confortavelmente, com quase três décimos de diferença para Gunther.

Seguia-se Sam Bird vs Vandoorne, com o piloto da Maserati a levar a melhor, com apenas 0,08 segundos de diferença.

O terceiro duelo era entre Edo Mortara e Jake Hughes, uma luta decidida nos pormenores com apenas 0,008 segundos de diferença, com vantagem para Hughes, com a Maserati a colocar dois carros nas meias-finais.

O último duelo seria entre Félix da Costa e Barnard, o jovem da McLaren que estava com um excelente ritmo até esta fase. O piloto da McLaren conseguiu vencer o duelo, com pouco mais de dois décimos de vantagem para o piloto português, no que foi o duelo mais rápido destes quartos de final.

Meias-finais

A primeira meia-final era entre Vandoorne e Rowland e o líder do campeonato não facilitou, vencendo o duelo, garantindo um lugar na final.

O segundo duelo foi entre o piloto da McLaren, Barnard e Jake Hughes, ex-piloto da McLaren. Barnard conseguiu uma volta espetacular e venceu o duelo com mais de 4 décimos de segundos de diferença para Hughes.

Final

No duelo final entre Barnard e Rowland, foi o jovem Barnard a conseguir a pole, sendo o piloto mais jovem de sempre a conseguir a pole. A diferença para Rowland foi de 0.4 seg. depois de um erro na parte final da volta. Mas o ritmo de Barnard foi insuperável nesta qualificação.

Barnard sai da pole na corrida de mais logo, agendada para as 17, Félix da Costa larga de quinto, o melhor Porsche nesta sessão.